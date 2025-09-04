Возрастное ограничение 18+

АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока

14.45 Суббота, 6 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
АНО «Национальные приоритеты» и платформа Авито запустили совместный цифровой проект, направленный на развитие кадрового потенциала Дальневосточного федерального округа.

Инициатива реализуется в рамках национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и стала первым шагом выполнения соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года.

Новый сервис был создан на площадке Авито. Он объединяет агрегатор вакансий от работодателей региона и информацию о государственных мерах поддержки при переезде в ДФО. По данным «Авито Работы», в первом полугодии 2025 года количество вакансий в округе выросло на 12%, а средняя предлагаемая заработная плата составила 78 273 рубля в месяц.

Отмечается, что по итогам первого полугодия компании с Дальнего Востока активнее искали операторов станков (рост спроса на 108%), каменщиков (+102%), электромонтажников (+42%), дорожных рабочих (+38%) и плотников (+27%). Активный рост специалисты связывают с развитием инфраструктурных проектов, включая строительство участка автодороги М-12 «Восток», а также с развитием цветной металлургии, добывающей, лесной, рыбной промышленности и туризма.

Все 11 субъектов ДФО, представленные на платформе, предлагают различные меры поддержки: от надбавок и районных коэффициентов до дополнительных отпускных дней и программ помощи при переезде. Среди государственных инициатив – программа «Дальневосточный гектар», льготная ипотека и бесплатная переподготовка кадров, рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. По её данным, потребность работодателей макрорегиона в новых сотрудниках до 2026 года составляет более 100 тысяч человек.

«При этом зарплаты здесь на 16% выше среднероссийских, а карьерные перспективы — шире»,

— подчеркнула София Малявина.


Управляющий директор Авито Влад Федулов убежден, что Дальний Восток – это территория колоссальных возможностей для профессиональной реализации. Он подчеркнул, что этот цифровой проект станет наглядным подтверждением.

«Для нас важно не просто соединять соискателей и работодателей, но и создавать смыслы, помогать людям увидеть перспективы там, где страна особенно в них нуждается. В партнёрстве с АНО "Национальные приоритеты" мы объединим ресурсы и усилия, чтобы рассказать миллионам пользователей о преимуществах работы и жизни на Дальнем Востоке, тем самым внося вклад в социально-экономическое развитие макрорегиона»,

— отметил Влад Федулов.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
«Роскадастр» и «Авито Недвижимость» заключили соглашение о сотрудничестве
04 сентября 2025
На Авито запустили расчет стоимости ремонта в объявлениях о продаже квартир
28 августа 2025
У надёжных работодателей появится соответствующий значок на Авито
29 августа 2025
До конца приёма заявок на премию «Мебель года» остаётся три дня
04 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге вновь попытаются получить в собственность местные власти

Вопрос уже поднимался не раз, но договориться с федеральным Минкультом пока не удаётся
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
14:50 В Екатеринбурге разыскивают двоих сбежавших из СИЗО арестантов на дачных участках
13:16 Пожары в Свердловской области за сутки забрали пять жизней
12:54 В августе в Свердловской области добровольцы «ЛизаАлерт» нашли 100 пропавших
12:35 В Тугулымском районе в ДТП пострадали пять человек
11:45 Екатеринбургский Теле-клуб не открылся к своему 18-летию
11:20 Жителю Екатеринбурга грозит срок за нанесение символики террористической организации
21:08 В Алапаевском районе погиб мотоциклист
20:55 Новая детская поликлиника открылась в Железнодорожном районе Екатеринбурга
20:15 Сразу семь автомобилей столкнулись на ЕКАД в районе Берёзовского
19:54 Собак уральской таможни попотчевали некачественным кормом
19:23 Последнюю в этом году серию уличных прогулок запускает Музей истории Екатеринбурга
19:01 К концу рабочей неделе заметно снизилось количество пожаров в Свердловской области
17:33 Дожди обещают в Свердловской области в выходные
17:25 В Екатеринбурге 18-летнего парня подозревают в ограблении 60-летнего мужчины
16:46 Экс-директору первоуральского «Водоканала» вынесли приговор
16:13 Одному из обвиняемых в нападении на БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге продлили меру пресечения
15:31 Подростки из Верх-Нейвинского рассказали свою версию конфликта с лыжным тренером
15:03 Глава СК взял на контроль расследование гибели троих детей при пожаре в Свердловской области
14:34 Жительницу Асбеста признали виновной в финансировании нежелательной организаций
13:04 В привезённых в Свердловскую область розах из Нидерландов нашли вредителя
12:25 В Екатеринбурге на Вокзальном собираются построить трамвайную ветку
11:51 В Екатеринбурге полицейские обнаружили в хостеле на Мартовской антисанитарию
11:20 В Свердловской области почти в 40% случаев шум на стройках превышает норму
10:58 Два нетрезвых водителя не поделили дорогу в Богдановиче
09:43 Четыре человека погибли в ДТП с электросамокатами с начала года в Свердловской области
Все новости
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK