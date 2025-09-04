Возрастное ограничение 18+
АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
АНО «Национальные приоритеты» и платформа Авито запустили совместный цифровой проект, направленный на развитие кадрового потенциала Дальневосточного федерального округа.
Инициатива реализуется в рамках национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и стала первым шагом выполнения соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года.
Новый сервис был создан на площадке Авито. Он объединяет агрегатор вакансий от работодателей региона и информацию о государственных мерах поддержки при переезде в ДФО. По данным «Авито Работы», в первом полугодии 2025 года количество вакансий в округе выросло на 12%, а средняя предлагаемая заработная плата составила 78 273 рубля в месяц.
Отмечается, что по итогам первого полугодия компании с Дальнего Востока активнее искали операторов станков (рост спроса на 108%), каменщиков (+102%), электромонтажников (+42%), дорожных рабочих (+38%) и плотников (+27%). Активный рост специалисты связывают с развитием инфраструктурных проектов, включая строительство участка автодороги М-12 «Восток», а также с развитием цветной металлургии, добывающей, лесной, рыбной промышленности и туризма.
Все 11 субъектов ДФО, представленные на платформе, предлагают различные меры поддержки: от надбавок и районных коэффициентов до дополнительных отпускных дней и программ помощи при переезде. Среди государственных инициатив – программа «Дальневосточный гектар», льготная ипотека и бесплатная переподготовка кадров, рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. По её данным, потребность работодателей макрорегиона в новых сотрудниках до 2026 года составляет более 100 тысяч человек.
Управляющий директор Авито Влад Федулов убежден, что Дальний Восток – это территория колоссальных возможностей для профессиональной реализации. Он подчеркнул, что этот цифровой проект станет наглядным подтверждением.
«При этом зарплаты здесь на 16% выше среднероссийских, а карьерные перспективы — шире»,
— подчеркнула София Малявина.
«Для нас важно не просто соединять соискателей и работодателей, но и создавать смыслы, помогать людям увидеть перспективы там, где страна особенно в них нуждается. В партнёрстве с АНО "Национальные приоритеты" мы объединим ресурсы и усилия, чтобы рассказать миллионам пользователей о преимуществах работы и жизни на Дальнем Востоке, тем самым внося вклад в социально-экономическое развитие макрорегиона»,
— отметил Влад Федулов.
