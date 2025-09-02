Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Российская вакцина против рака завершила все доклинические испытания и готова к клиническому применению, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью «Известиям» на ВЭФ-2025.«В конце лета 2025 года мы подали документы в Министерство здравоохранения для получения разрешения на клиническое применение этой вакцины», – заявила она.По ее словам, исследования последних трех лет «доказали безопасность вакцины, включая многократное повторное применение, и ее высокую эффективность в уменьшении размеров и замедлении роста опухоли на 60-80%». Кроме того, по словам Скворцовой,исследования показали увеличение выживаемости.Скворцова отметила, чт от препарат планируется изначально применять для лечения колоректального рака.«Параллельно у нас есть продвинутая вакцина еще для двух локализаций – это глиобластома, одна из самых злокачественных опухолей, барьерные опухоли которой расположены за гематоэнцефалическим барьером в структуре головного мозга, а также особые виды меланомы. Не только как рак кожи, но и как меланома оболочек глаза. Это очень страшное, быстро прогрессирующее заболевание», – говорит глава ФМБА.