Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей

Объем российского рынка бытовых онлайн-услуг к 2026 году способен достичь 27 триллионов рублей, что в полтора раза больше, чем в 2024 году, когда этот показатель составлял 17,9 триллиона рублей. Такие данные представил управляющий директор Авито Влад Федулов на сессии X Восточного экономического форума со ссылкой на Институт Гайдара.По словам Федулова, развитие цифровых платформ услуг повторяет историю товарных платформ: специалисты из любого региона – юристы, бухгалтеры, дизайнеры – могут предоставлять услуги клиентам из других регионов. Это открывает значительные возможности для роста отрасли.Председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов, также выступавший на сессии, предложил применить на Дальнем Востоке экспериментальные регуляторные режимы для цифровых платформ. По его мнению, регион с высокими темпами развития платформенной экономики может стать площадкой для апробации новых нормативных решений.Шаронов напомнил, что с 1 октября 2026 года в России вступает в силу закон о платформенной экономике. В связи с этим, по его словам, уже начались изменения, затрагивающие участников платформенных отношений. При этом, как он убежден, регулирующие нормы должны применяться только в сегментах с реальными рисками для участников рынка, включая операторов платформ, продавцов и покупателей.Федулов же считает основной угрозой для развития рынка цифровых услуг недифференцированное регулирование, то есть без учёта особенностей моделей платформ. Он предлагает выделить цифровые платформы занятости в отдельную категорию для регулирования в рамках закона о платформенной экономике. Это, по его мнению, повысит прозрачность отношений между заказчиками и исполнителями, а государству обеспечит контроль за ведением бизнеса и налоговыми поступлениями.