Возрастное ограничение 18+

Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке

20.56 Четверг, 4 сентября 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
С 3 по 6 сентября во Владивостоке проходит юбилейный, десятый Восточный экономический форум (ВЭФ). Одной из тем дискуссий стало развитие малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке и роль цифровых платформ в этом процессе.

Эксперты компании «Авито Услуги» представили результаты анализа регионального рынка. По данным площадки, в 2025 году в Дальневосточном федеральном округе стремительно вырос интерес к сфере организации мероприятий: спрос на ведущих, артистов и организаторов праздников увеличился в пять раз, а предложение — в 15 раз. Второе место заняли услуги проката и аренды для мероприятий: рост спроса составил 4,6 раза, предложение увеличилось почти в 11 раз.

В числе наиболее динамичных направлений — деловые услуги. Консультации по недвижимости стали искать почти в два с половиной раз чаще, а количество специалистов в этой сфере выросло почти в три с половиной раз. Популярность набирают и смежные услуги: юридические (+47%), бухгалтерские и финансовые (+64%). По итогам года заметно вырос интерес к графическим дизайнерам: спрос удвоился, а предложение увеличилось в 2,2 раза.

«Данные платформы показывают, что ДФО — регион с огромным потенциалом для оказания услуг в онлайн-формате. Здесь спрос во много раз превышает предложение, а цифровые решения помогают специалистам работать с клиентами по всей стране, снимая географические барьеры и обеспечивая круглосуточный цикл бизнес-процессов», — отметил управляющий директор Авито Влад Федулов.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Спрос на павильоны и фудтраки в Екатеринбурге вырос на 82%
26 августа 2025
Спрос на аренду квартир в Екатеринбурге вырос на 11%
26 августа 2025
В России почти на 15% вырос спрос на новые автомобили LADA
26 августа 2025
Малый и средний бизнес в России стал чаще пользоваться услугами для предпринимательства
29 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Новый лидер азербайджанской общины объявился в Екатеринбурге

Им стал Видади Мустафаев, успевший за последний год стать банкротом и фигурантом дела о взятке
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
20:41 Фестиваль золота захватит два уральских города
19:34 Суд продлил домашний арест руководителю «Гортранса» Сергею Нугаеву
19:13 В Екатеринбурге у кого-то потерялся рыжий пёсик с раной в боку
19:02 «Хор Мажор» в Екатеринбурге исполнит всемирно любимые рок-хиты
18:25 Бани, домишки и высотки горели вчера на территории Свердловской области
17:40 Из-за вопросов к пожарной безопасности в Новоуральске приостановили работу ТЦ
17:21 Под Сухим Логом в ДТП с двумя грузовиками пострадал человек
16:05 Оставившему подругу на морозе жителю Сосьвы вынесли приговор
15:42 Бастрыкин взял на контроль дело об избиении лыжного тренера в Верх-Нейвинском
15:14 Студенты УрТАТиС пожаловались на условия в общежитии
14:51 «Роскадастр» и «Авито Недвижимость» заключили соглашение о сотрудничестве
13:48 Именем академика Ватолина назвали новую улицу в Академическом районе Екатеринбурга
13:02 Свердловские врачи спасли мужчину с проломленным черепом
12:10 Бывшего опера из кировского УВД Екатеринбурга признали виновным в убийствах в 2000 году
11:30 До конца приёма заявок на премию «Мебель года» остаётся три дня
10:55 В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием шести машин
10:39 СМИ сообщают об инсульте у 17-летнего подростка на Химмаше
10:09 В Первоуральске мужчина дважды попал под машину и скончался
09:35 Свердловская молодёжь хочет работать в стабильных компаниях
09:19 Историей с выпавшей из автобуса екатеринбурженкой заинтересовался глава СК
21:11 В Невьянске возбудили уголовное дело по делу избиения подростками тренера
20:35 Жительница Нижней Туры сама расплатилась за уничтожение своих контрафактных запасов
20:16 Центр «Холзан» приглашает волонтёров помочь хищным птицам готовиться к зиме
19:41 Семь человек пострадали в Ревде при столкновении пассажирского автобуса и легковушки
19:34 Резьбе по дереву научат в саду-музее Казанцева
Все новости
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK