Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке

С 3 по 6 сентября во Владивостоке проходит юбилейный, десятый Восточный экономический форум (ВЭФ). Одной из тем дискуссий стало развитие малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке и роль цифровых платформ в этом процессе.Эксперты компании «Авито Услуги» представили результаты анализа регионального рынка. По данным площадки, в 2025 году в Дальневосточном федеральном округе стремительно вырос интерес к сфере организации мероприятий: спрос на ведущих, артистов и организаторов праздников увеличился в пять раз, а предложение — в 15 раз. Второе место заняли услуги проката и аренды для мероприятий: рост спроса составил 4,6 раза, предложение увеличилось почти в 11 раз.В числе наиболее динамичных направлений — деловые услуги. Консультации по недвижимости стали искать почти в два с половиной раз чаще, а количество специалистов в этой сфере выросло почти в три с половиной раз. Популярность набирают и смежные услуги: юридические (+47%), бухгалтерские и финансовые (+64%). По итогам года заметно вырос интерес к графическим дизайнерам: спрос удвоился, а предложение увеличилось в 2,2 раза.«Данные платформы показывают, что ДФО — регион с огромным потенциалом для оказания услуг в онлайн-формате. Здесь спрос во много раз превышает предложение, а цифровые решения помогают специалистам работать с клиентами по всей стране, снимая географические барьеры и обеспечивая круглосуточный цикл бизнес-процессов», — отметил управляющий директор Авито Влад Федулов.