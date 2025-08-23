Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать

Утечка фреона. Со временем даже герметичная система теряет часть хладагента. При недостаточном уровне компрессор перестает запускаться. В этом случае нужна диагностика и дозаправка.





Засорение радиатора. Через переднюю решетку в него попадает пыль и грязь. Если на трассе кондиционер работает, а в пробке — нет, скорее всего проблема в загрязненном конденсоре.





Неисправность компрессора. Недостаток масла приводит к перегреву узла. О поломке могут сигнализировать посторонние шумы или полная тишина при включении системы.





Засоренный испаритель или салонный фильтр. Поток воздуха становится слабым, иногда появляется запах сырости. Решение — замена фильтра и очистка испарителя.





Сбои в электрике. Современные системы управляются электроникой, и даже один неисправный датчик способен отключить кондиционер.



менять салонный фильтр не реже одного раза в год;





чистить радиатор раз в 2–3 года;





выключать кондиционер за несколько минут до остановки двигателя, оставляя включенной вентиляцию, чтобы просушить систему.



Александр Федоров © Вечерние ведомости

Летом многие водители сталкиваются с проблемой, когда вместо прохладного воздуха в автомобиле система начинает выдавать тепло. Эксперты «Авито Авто» рассказали, как устроен кондиционер в машине, почему он выходит из строя и что делать в таких случаях.Специалисты отмечают, что кондиционер — это замкнутый цикл, в котором циркулирует хладагент (фреон). Компрессор сжимает его, конденсор охлаждает, а испаритель обеспечивает поступление прохлады в салон. Одновременно по системе движется специальное масло, которое смазывает механизмы. Современные автомобили оснащены множеством датчиков, и сбой даже в одном из них способен вывести систему из строя.Основные причины неисправностиЧтобы продлить срок службы кондиционера, специалисты советуют: