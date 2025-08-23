Возрастное ограничение 18+
Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
Фото: Вечерние ведомости
Летом многие водители сталкиваются с проблемой, когда вместо прохладного воздуха в автомобиле система начинает выдавать тепло. Эксперты «Авито Авто» рассказали, как устроен кондиционер в машине, почему он выходит из строя и что делать в таких случаях.
Специалисты отмечают, что кондиционер — это замкнутый цикл, в котором циркулирует хладагент (фреон). Компрессор сжимает его, конденсор охлаждает, а испаритель обеспечивает поступление прохлады в салон. Одновременно по системе движется специальное масло, которое смазывает механизмы. Современные автомобили оснащены множеством датчиков, и сбой даже в одном из них способен вывести систему из строя.
Основные причины неисправности
Чтобы продлить срок службы кондиционера, специалисты советуют:
Специалисты отмечают, что кондиционер — это замкнутый цикл, в котором циркулирует хладагент (фреон). Компрессор сжимает его, конденсор охлаждает, а испаритель обеспечивает поступление прохлады в салон. Одновременно по системе движется специальное масло, которое смазывает механизмы. Современные автомобили оснащены множеством датчиков, и сбой даже в одном из них способен вывести систему из строя.
Основные причины неисправности
- Утечка фреона. Со временем даже герметичная система теряет часть хладагента. При недостаточном уровне компрессор перестает запускаться. В этом случае нужна диагностика и дозаправка.
- Засорение радиатора. Через переднюю решетку в него попадает пыль и грязь. Если на трассе кондиционер работает, а в пробке — нет, скорее всего проблема в загрязненном конденсоре.
- Неисправность компрессора. Недостаток масла приводит к перегреву узла. О поломке могут сигнализировать посторонние шумы или полная тишина при включении системы.
- Засоренный испаритель или салонный фильтр. Поток воздуха становится слабым, иногда появляется запах сырости. Решение — замена фильтра и очистка испарителя.
- Сбои в электрике. Современные системы управляются электроникой, и даже один неисправный датчик способен отключить кондиционер.
Чтобы продлить срок службы кондиционера, специалисты советуют:
- менять салонный фильтр не реже одного раза в год;
- чистить радиатор раз в 2–3 года;
- выключать кондиционер за несколько минут до остановки двигателя, оставляя включенной вентиляцию, чтобы просушить систему.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В России почти на 15% вырос спрос на новые автомобили LADA
26 августа 2025
26 августа 2025
В Екатеринбурге спасли мужчину с сильным кровоизлиянием в голове
21 августа 2025
21 августа 2025