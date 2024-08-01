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СМИ: готовится масштабный обмен заключенными из разных стран
Фото: Вечерние ведомости
Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович вернется в США в рамках обмена заключенными, об этом сообщает Fox News.
Ведущий телеканала со ссылкой на информацию WSJ заявил, что обмен произойдет в четверг.
Ранее в СМИ появились предположения о масштабном обмене заключенными.
Так, словенский канал N1 накануне заявил, что в Россию в рамках обмена вернутся осужденные за шпионаж в Словении Анна и Артем Дульцевы. Кроме того, есть информация об обмене Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок в Берлине за убийство.
Также накануне в СМИ появилась информация о том, что в США из базы тюрем пропали данные о нескольких заключённых — Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке, Владиславе Клюшине и Романе Селезневе.
Накануне СМИ писали, что нескольких заключённых в России вывезли из СИЗО и колоний в неизвестных направлениях. Речь о правозащитнике Олеге Орлове* (признан Минюстом иноагентом), бывших координаторах штабов Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой, художнице Александре Скочиленко.
Также СМИ сообщают, что заключённого Владимира Кара-Мурзу* (признан Минюстом иноагентом) вывезли из омской колонии. Адвокаты осужденного в России американца Пола Уилана заявили, что не знают о его местонахождении.
Среди возможных участников обмена называют также Илью Яшина* (признан Минюстом иноагентом).
В четверг в Калининграде приземлился самолет СЛО «Россия», который применяли при обмене Виктора Бута, пишут госиздания.
* Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Олег Орлов признаны Минюстом иноагентами;
штабы Навального признаны экстремистской организацией и запрещены в России.
Ведущий телеканала со ссылкой на информацию WSJ заявил, что обмен произойдет в четверг.
Ранее в СМИ появились предположения о масштабном обмене заключенными.
Так, словенский канал N1 накануне заявил, что в Россию в рамках обмена вернутся осужденные за шпионаж в Словении Анна и Артем Дульцевы. Кроме того, есть информация об обмене Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок в Берлине за убийство.
Также накануне в СМИ появилась информация о том, что в США из базы тюрем пропали данные о нескольких заключённых — Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке, Владиславе Клюшине и Романе Селезневе.
Накануне СМИ писали, что нескольких заключённых в России вывезли из СИЗО и колоний в неизвестных направлениях. Речь о правозащитнике Олеге Орлове* (признан Минюстом иноагентом), бывших координаторах штабов Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой, художнице Александре Скочиленко.
Также СМИ сообщают, что заключённого Владимира Кара-Мурзу* (признан Минюстом иноагентом) вывезли из омской колонии. Адвокаты осужденного в России американца Пола Уилана заявили, что не знают о его местонахождении.
Среди возможных участников обмена называют также Илью Яшина* (признан Минюстом иноагентом).
В четверг в Калининграде приземлился самолет СЛО «Россия», который применяли при обмене Виктора Бута, пишут госиздания.
* Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Олег Орлов признаны Минюстом иноагентами;
штабы Навального признаны экстремистской организацией и запрещены в России.
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