СМИ: готовится масштабный обмен заключенными из разных стран

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович вернется в США в рамках обмена заключенными, об этом сообщает Fox News.Ведущий телеканала со ссылкой на информацию WSJ заявил, что обмен произойдет в четверг.Ранее в СМИ появились предположения о масштабном обмене заключенными.Так, словенский канал N1 накануне заявил, что в Россию в рамках обмена вернутся осужденные за шпионаж в Словении Анна и Артем Дульцевы. Кроме того, есть информация об обмене Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок в Берлине за убийство.Также накануне в СМИ появилась информация о том, что в США из базы тюрем пропали данные о нескольких заключённых — Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке, Владиславе Клюшине и Романе Селезневе.Накануне СМИ писали, что нескольких заключённых в России вывезли из СИЗО и колоний в неизвестных направлениях. Речь о правозащитнике Олеге Орлове* (признан Минюстом иноагентом), бывших координаторах штабов Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой, художнице Александре Скочиленко.Также СМИ сообщают, что заключённого Владимира Кара-Мурзу* (признан Минюстом иноагентом) вывезли из омской колонии. Адвокаты осужденного в России американца Пола Уилана заявили, что не знают о его местонахождении.Среди возможных участников обмена называют также Илью Яшина* (признан Минюстом иноагентом).В четверг в Калининграде приземлился самолет СЛО «Россия», который применяли при обмене Виктора Бута, пишут госиздания.