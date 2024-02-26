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По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Греции проходит масштабная 24-часовая забастовка, в которой принимают участие десятки профсоюзов, федераций и центров труда.
Изначально сообщалось, что в забастовке примут участие «все сотрудники всех государственных служб и учреждений», позже к ним присоединился частный сектор, пишут СМИ.
В центре Афин перекрыто движение из-за митингов, сотни людей выходят на площади с плакатами. Бастующие требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.
Так, профсоюзы требуют повышение зарплат в госсекторе на 10%, заключения коллективных договоров, увеличить пособия за вредный труд, «отменить антирабочие законы и восстановить коллективные переговоры с профсоюзами», не проявлять «никакой терпимости к неоплачиваемой сверхурочной работе», сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.
Профсоюзы требуют увеличить минимальную заработную плату до 900 евро (почти 90 тысяч рублей по текущему курсу), установить размер пособия по безработице в размере 80% от минимальной зарплаты для всех безработных, снизить НДС на один год на основные продукты питания.
Бастующие требуют обеспечить укомплектование штатными сотрудниками всех государственных органов, модернизацию необходимой инфраструктуры, проводить регулярные проверки для защиты работников от несчастных случаев на производстве.
Профсоюзы в сфере образования требуют не принимать «реакционный законопроект о частных университетах», обеспечить студентам бесплатное питание и проживание.
Сотрудники сферы здравоохранения и социальной политики требуют «решительное усиление государственного финансирования».
В среду почти вся транспортная сфера оказалась парализована из-за забастовок. Между тем, авиаперелеты отменены не будут, так как запланированная забастовка авиадиспетчеров была признана незаконной после обращения администрации в суд.
Добавим, что вместе с забастовками служащих в Греции также проходят массовые акции в память о железнодорожной катастрофе, которая год назад унесла жизни 57 человек. Тогда, напомним, грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Темпи на станции Эвангелизмос. Митингующие, в частности профсоюзы железнодорожников, до сих пор требуют привлечь виновных к ответственности. Как сообщает телеканал ЕРТ, они требуют «возложить ответственность на систему», которая годами не слышала их «крики о проблемах с безопасностью железной дороги».
Изначально сообщалось, что в забастовке примут участие «все сотрудники всех государственных служб и учреждений», позже к ним присоединился частный сектор, пишут СМИ.
В центре Афин перекрыто движение из-за митингов, сотни людей выходят на площади с плакатами. Бастующие требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.
Так, профсоюзы требуют повышение зарплат в госсекторе на 10%, заключения коллективных договоров, увеличить пособия за вредный труд, «отменить антирабочие законы и восстановить коллективные переговоры с профсоюзами», не проявлять «никакой терпимости к неоплачиваемой сверхурочной работе», сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.
Профсоюзы требуют увеличить минимальную заработную плату до 900 евро (почти 90 тысяч рублей по текущему курсу), установить размер пособия по безработице в размере 80% от минимальной зарплаты для всех безработных, снизить НДС на один год на основные продукты питания.
Бастующие требуют обеспечить укомплектование штатными сотрудниками всех государственных органов, модернизацию необходимой инфраструктуры, проводить регулярные проверки для защиты работников от несчастных случаев на производстве.
Профсоюзы в сфере образования требуют не принимать «реакционный законопроект о частных университетах», обеспечить студентам бесплатное питание и проживание.
Сотрудники сферы здравоохранения и социальной политики требуют «решительное усиление государственного финансирования».
В среду почти вся транспортная сфера оказалась парализована из-за забастовок. Между тем, авиаперелеты отменены не будут, так как запланированная забастовка авиадиспетчеров была признана незаконной после обращения администрации в суд.
Добавим, что вместе с забастовками служащих в Греции также проходят массовые акции в память о железнодорожной катастрофе, которая год назад унесла жизни 57 человек. Тогда, напомним, грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Темпи на станции Эвангелизмос. Митингующие, в частности профсоюзы железнодорожников, до сих пор требуют привлечь виновных к ответственности. Как сообщает телеканал ЕРТ, они требуют «возложить ответственность на систему», которая годами не слышала их «крики о проблемах с безопасностью железной дороги».
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