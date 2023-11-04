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В Иерусалиме протестующие потребовали отставки премьер-министра Нетаньяху
Фото: «Спектр»
В Иерусалиме протестующие требуют отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Люди собираются напротив израильского парламента, сообщает «Спектр».
Митингующие жалуются, что премьер-министр до сих пор не встретился с семьями погибших, а также с главами поселков и городов, расположенных на границе с Газой.
По данным издания, два дня назад семьи заложников и погибших разбили здесь палаточный городок. Участники заявили, что семьи будут находиться в лагере круглосуточно, «до тех пор, пока премьер-министр не освободит кресло».
Люди собираются напротив израильского парламента, сообщает «Спектр».
Митингующие жалуются, что премьер-министр до сих пор не встретился с семьями погибших, а также с главами поселков и городов, расположенных на границе с Газой.
По данным издания, два дня назад семьи заложников и погибших разбили здесь палаточный городок. Участники заявили, что семьи будут находиться в лагере круглосуточно, «до тех пор, пока премьер-министр не освободит кресло».
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