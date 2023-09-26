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Суд в Москве приговорил экс-редактора «Первого канала» к 8,5 года по статье о «военных фейках»
Фото: Вечерние Ведомости
Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова заочно приговорена к восьми годам и шести месяцам колонии по статье о «фейках» об армии.
Приговор огласили в Басманном суде. «Приговором Басманного районного суда города Москвы от 4 октября 2023 года бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова признана виновной в совершении преступления предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщает официальный телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.
Кроме того, журналистке запретили администрировать сайты в течение четырех лет.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после пикета Овсянниковой на Софийской набережной Москвы. В марте прошлого года экс-редактор вышла перед камерами с плакатом в руках в прямом эфире выпуска новостей.
В данный момент она находится за пределами России.
Приговор огласили в Басманном суде. «Приговором Басманного районного суда города Москвы от 4 октября 2023 года бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова признана виновной в совершении преступления предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщает официальный телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.
Кроме того, журналистке запретили администрировать сайты в течение четырех лет.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после пикета Овсянниковой на Софийской набережной Москвы. В марте прошлого года экс-редактор вышла перед камерами с плакатом в руках в прямом эфире выпуска новостей.
В данный момент она находится за пределами России.
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