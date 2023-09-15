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В Израиле протестующие прошли по улицам с огромной Декларацией независимости
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Тель-Авиве накануне вечером прошла очередная многотысячная акция протеста против судебной реформы.
Митингующие вышли на центральные улицы с плакатами и флагами. В этот раз люди несли с собой символическую Декларацию независимости 1948 года — копию длиной в несколько десятков метров.
Район, где расположены правительственные здания, был заблокирован, люди прошли маршем по городу и направились в аэропорт, откуда премьер Нетаньяху вечером в воскресенье вылетел в США с официальным визитом.
По информации издания The Jerusalem Post, Нетаньяху, садясь в самолет, «напал на протестное движение». Он якобы заявил, что «демонстрации финансируются и организуются, а также порочат Израиль в мире». Между тем, один лидеров протеста возразил, что «протесты — это мирный способ выразить несогласие, выступить за перемены и привлечь лидеров к ответственности, это фундаментальная часть демократии, и ее следует уважать и поощрять».
По данным издания, сотни протестующих были замечены возле аэропорта, они скандировали «Уходи и не возвращайся!».
Добавим, что протесты против судебной реформы, которые проходят практически еженедельно, продолжаются уже 37 недель.
В Декларации независимости 1948 года провозглашается образование государства Израиль, в документе излагаются основные принципы его устройства.
Митингующие вышли на центральные улицы с плакатами и флагами. В этот раз люди несли с собой символическую Декларацию независимости 1948 года — копию длиной в несколько десятков метров.
Район, где расположены правительственные здания, был заблокирован, люди прошли маршем по городу и направились в аэропорт, откуда премьер Нетаньяху вечером в воскресенье вылетел в США с официальным визитом.
По информации издания The Jerusalem Post, Нетаньяху, садясь в самолет, «напал на протестное движение». Он якобы заявил, что «демонстрации финансируются и организуются, а также порочат Израиль в мире». Между тем, один лидеров протеста возразил, что «протесты — это мирный способ выразить несогласие, выступить за перемены и привлечь лидеров к ответственности, это фундаментальная часть демократии, и ее следует уважать и поощрять».
По данным издания, сотни протестующих были замечены возле аэропорта, они скандировали «Уходи и не возвращайся!».
Добавим, что протесты против судебной реформы, которые проходят практически еженедельно, продолжаются уже 37 недель.
В Декларации независимости 1948 года провозглашается образование государства Израиль, в документе излагаются основные принципы его устройства.
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