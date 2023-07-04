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Судья прекратила дело воронежца, который вышел на пикет с пацифистским плакатом
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Суд в Воронеже не стал штрафовать местного жителя по статье о «дискредитации ВС». В апреле он провел одиночный пикет с плакатом «Остановите [Роскомнадзор]».
Судья Мария Козьякова сослалась на то, что «в Российской Федерации не объявлено состояние [Роскомнадзор]».
По открытым данным с сайта суда, дело было возбуждено по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ, привлекаемое лицо — Щербатюк Дмитрий Александрович.
Как следует из материалов дела, 20 апреля Щербатюк провел одиночный пикет с плакатом, на котором было написано «Остановите [Роскомнадзор]». Полиция составила на него протокол об административном правонарушении по статье о «дискредитации ВС».
Дело поступило в суд 27 апреля, заседание было назначено на 13 июня, однако рассмотрение перенесли и вернулись к нему 29 июня.
Судья Мария Козьякова, рассмотрев материалы, отказалась штрафовать воронежца, отметив, что протокол полицейских «основан на предположении».
«С учетом того, что в Российской Федерации не объявлено состояние [Роскомнадзор], вывод должностного лица о том, что Щербатюк Д.А. дискредитировал использование Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции, основан на предположении и какими-либо доказательствами не подтверждается. Таким образом, оснований полагать, что демонстрировавшийся Щербатюком Д.А. плакат дискредитировал действия Вооруженных Сил Российской Федерации и подрывал доверие к проведению специальной военной операции, как на то указано в протоколе об административном правонарушении, не имеется», — говорится в тексте постановления.
Плакат также «не содержал каких-либо призывов в отношении использования Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции», следует из постановления.
«Из представленных в дело доказательств, в том числе исследованной в ходе судебного заседания видеозаписи, следует, что Щербатюк Д.А. не сопровождал свои действия какими-либо призывами и комментариями. В письменных объяснениях, данных Щербатюком Д.А. 20.04.2023, он указывает на то, что своими действиями хотел выразить свою гражданскую позицию», — говорится в тексте.
Кроме того, судья обращает внимание на еще один факт — в протоколе было указано, что сотрудники полиции потребовали от Щербатюка прекратить правонарушение и покинуть место, чего он якобы не сделал. «Однако из видеозаписи усматривается, что Щербатюку Д.А. никакое предупреждение не высказывалось, он был сразу задержан сотрудниками полиции», — отмечается в постановлении.
Судья решила, что с учетом всех обстоятельств «невозможно сделать однозначный вывод о доказанности вины Щербатюка».
«Суд постановил: производство по делу об административном правонарушении <...> в отношении Щербатюка Дмитрия Александровича прекратить на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с отсутствием состава административного правонарушения», — говорится в тексте решения суда.
Добавим, что сам Щербатюк, как следует из материалов, на заседание не пришел, о причинах неявки не сообщил и не подавал ходатайств об отложении заседания.
Суд рассматривал дело в его отсутствие.
Судья Мария Козьякова сослалась на то, что «в Российской Федерации не объявлено состояние [Роскомнадзор]».
По открытым данным с сайта суда, дело было возбуждено по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ, привлекаемое лицо — Щербатюк Дмитрий Александрович.
Как следует из материалов дела, 20 апреля Щербатюк провел одиночный пикет с плакатом, на котором было написано «Остановите [Роскомнадзор]». Полиция составила на него протокол об административном правонарушении по статье о «дискредитации ВС».
Дело поступило в суд 27 апреля, заседание было назначено на 13 июня, однако рассмотрение перенесли и вернулись к нему 29 июня.
Судья Мария Козьякова, рассмотрев материалы, отказалась штрафовать воронежца, отметив, что протокол полицейских «основан на предположении».
«С учетом того, что в Российской Федерации не объявлено состояние [Роскомнадзор], вывод должностного лица о том, что Щербатюк Д.А. дискредитировал использование Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции, основан на предположении и какими-либо доказательствами не подтверждается. Таким образом, оснований полагать, что демонстрировавшийся Щербатюком Д.А. плакат дискредитировал действия Вооруженных Сил Российской Федерации и подрывал доверие к проведению специальной военной операции, как на то указано в протоколе об административном правонарушении, не имеется», — говорится в тексте постановления.
Плакат также «не содержал каких-либо призывов в отношении использования Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции», следует из постановления.
«Из представленных в дело доказательств, в том числе исследованной в ходе судебного заседания видеозаписи, следует, что Щербатюк Д.А. не сопровождал свои действия какими-либо призывами и комментариями. В письменных объяснениях, данных Щербатюком Д.А. 20.04.2023, он указывает на то, что своими действиями хотел выразить свою гражданскую позицию», — говорится в тексте.
Кроме того, судья обращает внимание на еще один факт — в протоколе было указано, что сотрудники полиции потребовали от Щербатюка прекратить правонарушение и покинуть место, чего он якобы не сделал. «Однако из видеозаписи усматривается, что Щербатюку Д.А. никакое предупреждение не высказывалось, он был сразу задержан сотрудниками полиции», — отмечается в постановлении.
Судья решила, что с учетом всех обстоятельств «невозможно сделать однозначный вывод о доказанности вины Щербатюка».
«Суд постановил: производство по делу об административном правонарушении <...> в отношении Щербатюка Дмитрия Александровича прекратить на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с отсутствием состава административного правонарушения», — говорится в тексте решения суда.
Добавим, что сам Щербатюк, как следует из материалов, на заседание не пришел, о причинах неявки не сообщил и не подавал ходатайств об отложении заседания.
Суд рассматривал дело в его отсутствие.
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