В Екатеринбурге задержали водителя с двумя сотнями неоплаченных штрафов

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на улице Шефской задержали водителя, который за последние два месяца накопил более 200 штрафов.Информация о должнике поступила в Центр автоматической фиксации административных правонарушений. Затем сведения были переданы ближайшему экипажу ДПС, который остановил правонарушителя.«Автомобилем "Volkswagen" управлял 34-летний мужчина, регистрация которого прекращена весной 2024 года. Как пояснил автоинспекторам водитель, управляет он транспортом по договору купли-продажи, прежний хозяин снял автомобиль с учета, а он поставить на учет не успел. Встречу с сотрудниками полиции не ожидал», — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.В итоге на водителя составили 214 административных штрафов. Более 100 из них — за превышение скорости, более 40 — за неостановку перед стоп-линией, более 10 — за несоблюдение требований знаков или разметки. Кроме того, мужчину привлекли к ответственности за стекла, «светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента».Водителю иномарки грозит оплата долга в двойном размере — более 160 тысяч рублей.«В случае невозможности его погашения, транспортное средство будет продано в счет погашения основного долга», — добавили в Госавтоинспекции.В ведомстве напомнили, что каждый неплательщик автоматически попадает в специальную программу «Паутина», которая отслеживает передвижение и передает данные сотрудникам ДПС.