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Свердловские депутаты заявили о необходимости повышения тарифов ЖКХ

14.22 Пятница, 1 ноября 2024
Фото: Вечерние ведомости
Свердловские депутаты заявили, что в муниципалитетах необходимо повысить тарифы ЖКХ.

Депутаты 54 из 94 муниципальных дум обратились к губернатору с просьбой установить максимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года, пишет «Коммерсант».

По данным издания, самый высокий предельный индекс предложили установить депутаты Верхнего Тагила (до 23%), меньше всего — в Нижнем Тагиле (до 11,1%).

Индекс до 15%-15,2% предложили в большинстве муниципалитетов.

Повышение тарифов необходимо в связи с ростом цен, большой изношенностью сетей, ремонтами и нехваткой кадров, считают депутаты.

Они намерены направить дополнительные средства на обновление коммунальных сетей и увеличение зарплат.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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