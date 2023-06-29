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Во Франции во время беспорядков пострадали более 700 полицейских, также жертвами насилия стали мэры городов

10.32 Понедельник, 3 июля 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Во время массовых беспорядков, которые охватили города Франции в последние дни, пострадали более 700 сотрудников правоохранительных органов.

Минувшей ночью к охране порядка были привлечены 45 000 полицейских, пишет Le Parisien. Были задержаны 78 человек. По оценке издания, в целом ночь прошла намного спокойнее, чем предыдущие, в МВД «ни о каких крупных инцидентах не сообщалось».

Между тем, в ночь с субботы на воскресенье неизвестные на автомобиле протаранили дом Венсана Жанбрюна, мэра Л'Ай-ле-Роз (часть Парижской агломерации). Градоначальника в этот момент не было дома, однако там находилась его супруга и двое маленьких детей. По данным издания, жену мэра госпитализировали. Полиция начала расследование о «покушении на убийство».

По данным СМИ, «многие мэры» заявили, что они также стали жертвами насилия. Так, в коммуне Ля-Риш погромщики проникли на приусадебный участок главы муниципалитета и попытались поджечь его машину.

На сложившуюся ситуацию обращает внимание Ассоциация мэров Франции. Организация призывала население провести в понедельник, 3 июля, митинги против уличных беспорядков и «в поддержку муниципальных властей».

Президент Макрон во вторник намерен провести совещание мэров «более 220 муниципалитетов, пострадавших от злоупотреблений» во время беспорядков последних дней. Макрон «хочет начать кропотливую и долгосрочную работу, чтобы понять причины, которые привели к этим событиям», пишет издание со ссылкой на заявление властей.

Всего за пять ночей беспорядков было сожжено 5000 автомобилей, зафиксировано 10 000 «мусорных пожаров», повреждения получили почти 1000 зданий. По оценке правоохранителей, произошло 250 нападений на полицейские участки и жандармерию, более 700 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Напомним, беспорядки начались после убийства полицейским 17-летнего подростка.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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