Возрастное ограничение 18+
«Экодозор» продолжает воевать со старыми покрышками на улицах Екатеринбурга
Фото: Экодозор / t.me/ecodozor
Общественное движение «Экодозор» объявило очередной субботник по уборке отработанных автомобильных шин с улиц уральской столицы. На сей раз чище станет на территории Верх-Исетского административного района Екатеринбурга.
Бывает, что волонтёры выходят на «субботники» посреди рабочей недели, но тут субботник действительно совпал с субботой и пройдёт завтра, 9 ноября. Участники его договорились встретиться в 11 часов дня возле дома 10а по улице Плотников. Желающих присоединиться просят зарегистрироваться заранее.
Задача участников субботника простая — собрать старые покрышки в кучу. Координаты «шинной горы» передадут в комитет по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга, который организует вывоз «лысых» шин в переработку.
Напомним, что завтрашнее мероприятие «Крышка покрышкам!» — не первое подобное у «Экодозора». Так, старые автомобильные шины уже собирали и вывозили с улиц микрорайона Эльмаш и с природной территории Пышминских озёрок.
Бывает, что волонтёры выходят на «субботники» посреди рабочей недели, но тут субботник действительно совпал с субботой и пройдёт завтра, 9 ноября. Участники его договорились встретиться в 11 часов дня возле дома 10а по улице Плотников. Желающих присоединиться просят зарегистрироваться заранее.
Задача участников субботника простая — собрать старые покрышки в кучу. Координаты «шинной горы» передадут в комитет по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга, который организует вывоз «лысых» шин в переработку.
Напомним, что завтрашнее мероприятие «Крышка покрышкам!» — не первое подобное у «Экодозора». Так, старые автомобильные шины уже собирали и вывозили с улиц микрорайона Эльмаш и с природной территории Пышминских озёрок.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Треть екатеринбуржцев заранее готовятся к ноябрьским распродажам
30 октября 2024
30 октября 2024