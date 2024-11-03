За 2024 год в Свердловской области в результате пожаров в жилом секторе погибло 185 человек, включая 12 детей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За 2024 год в Свердловской области в жилом секторе произошло свыше двух тысяч пожаров, в результате которых погибло 185 человек, включая 12 детей. Как сообщают в МЧС Свердловской области, половина возгораний произошла в частных домах, где в холодное время года часто используют печное отопление.Чтобы снизить количество пожаров и число погибших, специалисты МЧС провели профилактический рейд. В ходе проверки особое внимание уделялось многодетным и неблагополучным семьям. Инспекторы госпожнадзора проверили состояние отопительных приборов, электрооборудования и общие меры пожарной безопасности. Во время рейда были выявлены нарушения в двух семьях, которые необходимо устранить в ближайшее время. Сотрудники МЧС планируют повторно посетить эти дома, чтобы проверить выполнение предписанных мер.Также инспекторы вручили семьям автономные пожарные извещатели, которые помогают своевременно обнаружить возгорание. Сигнал таких извещателей способен разбудить даже глубоко спящего человека, что особенно важно ночью, когда риск несчастного случая высок.