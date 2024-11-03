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За 2024 год в Свердловской области в результате пожаров в жилом секторе погибло 185 человек, включая 12 детей

11.32 Воскресенье, 10 ноября 2024
Фото: МЧС России по Свердловской области
За 2024 год в Свердловской области в жилом секторе произошло свыше двух тысяч пожаров, в результате которых погибло 185 человек, включая 12 детей. Как сообщают в МЧС Свердловской области, половина возгораний произошла в частных домах, где в холодное время года часто используют печное отопление.

Чтобы снизить количество пожаров и число погибших, специалисты МЧС провели профилактический рейд. В ходе проверки особое внимание уделялось многодетным и неблагополучным семьям. Инспекторы госпожнадзора проверили состояние отопительных приборов, электрооборудования и общие меры пожарной безопасности. Во время рейда были выявлены нарушения в двух семьях, которые необходимо устранить в ближайшее время. Сотрудники МЧС планируют повторно посетить эти дома, чтобы проверить выполнение предписанных мер.

Также инспекторы вручили семьям автономные пожарные извещатели, которые помогают своевременно обнаружить возгорание. Сигнал таких извещателей способен разбудить даже глубоко спящего человека, что особенно важно ночью, когда риск несчастного случая высок.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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10:58 В Екатеринбурге более 24 тысяч должников по штрафам — МВД начинает операцию «Должник»
21:34 Скульпторов приглашают принять участие в в разработке памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге
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17:12 Установлены новые факты хищения миллионов при ремонте военных объектов на Урале
16:50 Окей, гугол. Доктора наук впервые услышали про ундециллион из судебных новостей
16:35 Во время снегопада на неубранных дорогах в центре Екатеринбурга случилось несколько ДТП
15:11 После резонансного арт-объекта уральский фестиваль «ЧӦ» объявил о досрочном завершении сезона
14:35 В Свердловской области грузовой автомобиль перегородил проезд
14:09 В Нижнем Тагиле благоустроили небольшой сквер за 32,2 миллиона рублей
12:14 Чиновник из аппарата свердловского губернатора предложил расширить возможности для смертной казни
11:34 В Свердловской области в октябре сократилось число заявок на поиск пропавших
10:58 37% екатеринбуржцев хоть раз мерили одежду, стоя на картонке
20:59 В выставочном пространстве Л52 можно увидеть панно почти столетней давности
20:24 В Госавтоинспекции Сухого Лога водитель предъявил поддельное удостоверение
19:44 «Экодозор» продолжает воевать со старыми покрышками на улицах Екатеринбурга
19:25 Именитый профессор МГУ расскажет в Ельцин Центре об экономическом положении страны
19:05 На миллион рублей станет богаче автор памятника кинорежиссёру Балабанову в Екатеринбурге
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