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Уральский фестиваль «ЧӦ» объявил о досрочном завершении сезона «Перспектива слов»
Фото: Аня Марченкова
Фестиваль «ЧÖ» досрочно завершил сезон «Перспектива слов», а также прекратил всю художественную деятельность в этом году, об этом сообщается в телеграм-канале фестиваля.
Вероятнее всего причиной стала реакция депутата Алексея Свалова на арт-объект «Идите лесом», появившийся на стене у Главпочтамта. Депутат выразил резкое недовольство этим объектом, увидев в нём отсылку к проекту 2022 года, который поддерживал уклоняющихся от мобилизации. Он также отметил, что надпись размещена на здании, где находится уральское управление Роскомнадзора.
После замечаний Свалова надпись немного изменили, убрав из неё буквы «т» и «е», однако корректировка не удовлетворила депутата. «Нет, мои хорошие, вы уже не отъедете с этой истории. Для вас ещё пара очень интересных и неожиданных поворотов в этой ситуации будет в самое ближайшее время. Так что убирайте свой "креатив" полностью!» — заявил Свалов.
Руководитель фестиваля «ЧÖ» Никита Харисов сообщил изданию 66.RU, что фразу «Иди лесом» планируют убрать 11 ноября.
Напомним, в «ЧÖ» в день открытия работы нижегородского художника, известного под псевдонимом «Синий карандаш», заявили, что на карте можно увидеть все крупные леса и лесопарки в городской черте Екатеринбурга и связывающий их пеший кольцевой маршрут. Об этом проекте, который инициировали «Хранители троп Урала», Вечерние ведомости писали ещё в апреле 2024 года.
Сезон «Перспектива слов» завершается досрочно. Это связано с потенциальными угрозами безопасности участникам нашей команды и художникам. Увидимся ли мы ещё? Мы пока не уверены, но будем на это надеяться,
— написали организаторы «ЧÖ»
Вероятнее всего причиной стала реакция депутата Алексея Свалова на арт-объект «Идите лесом», появившийся на стене у Главпочтамта. Депутат выразил резкое недовольство этим объектом, увидев в нём отсылку к проекту 2022 года, который поддерживал уклоняющихся от мобилизации. Он также отметил, что надпись размещена на здании, где находится уральское управление Роскомнадзора.
После замечаний Свалова надпись немного изменили, убрав из неё буквы «т» и «е», однако корректировка не удовлетворила депутата. «Нет, мои хорошие, вы уже не отъедете с этой истории. Для вас ещё пара очень интересных и неожиданных поворотов в этой ситуации будет в самое ближайшее время. Так что убирайте свой "креатив" полностью!» — заявил Свалов.
Руководитель фестиваля «ЧÖ» Никита Харисов сообщил изданию 66.RU, что фразу «Иди лесом» планируют убрать 11 ноября.
Напомним, в «ЧÖ» в день открытия работы нижегородского художника, известного под псевдонимом «Синий карандаш», заявили, что на карте можно увидеть все крупные леса и лесопарки в городской черте Екатеринбурга и связывающий их пеший кольцевой маршрут. Об этом проекте, который инициировали «Хранители троп Урала», Вечерние ведомости писали ещё в апреле 2024 года.
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