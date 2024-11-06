Уральский фестиваль «ЧӦ» объявил о досрочном завершении сезона «Перспектива слов»

— написали организаторы «ЧÖ»

Сезон «Перспектива слов» завершается досрочно. Это связано с потенциальными угрозами безопасности участникам нашей команды и художникам. Увидимся ли мы ещё? Мы пока не уверены, но будем на это надеяться,