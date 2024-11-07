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В Госавтоинспекции Сухого Лога водитель предъявил поддельное удостоверение

20.24 Пятница, 8 ноября 2024
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Фактически сдал самого себя представитель одной из бывших советских республик, когда пришёл в Сухоложскую Госавтоинспекцию обменивать «родное» водительское удостоверение на российское. Намётанный глаз сотрудника при виде предъявленных прав заподозрил подделку и, оказалось, не зря.

При ближайшем рассмотрении предъявленный для обмена документ оказался «липой». Как выяснилось при дальнейших разбирательствах, молодой человек в 2021 году пытался сдать экзамены на водительские права в отделении Госавтоинспекции Сухого Лога, однако провалил теоретический этап. Вместо того, чтобы закрепить свои знания и попробовать пересдать экзамены, он сделал проще — съездил на родину и вернулся с водительским удостоверением той республики, в которой родился. С удостоверением поддельным.

Получается, около двух лет этот парень ездил за рулём машины, не имея на это прав. И только собственная неосторожность привела к раскрытию обмана.

Разумеется, в Сухоложской госавтоинспекции поддельное удостоверение другой страны менять на настоящее российское не стали. Напротив, информацию передали местной полиции, и против «липового» водителя завели уголовное дело. Судить его будут по части 3 статьи 327 УК РФ, а которая самым строгим наказанием предполагает год лишения свободы, — поясняет Госавтоинспекция Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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