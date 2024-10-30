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Суд освободил бывшего сенатора Бориса Шпигеля от отбывания наказания
Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы
Бывший руководитель ООО «Биотек» и ОАО «Фармация» Борис Шпигель освобождён от отбывания наказания в связи с болезнью.
«Судом постановлено освободить Шпигеля Б.И. по болезни от наказания, назначенного приговором Измайловского районного суда города Москвы от 25 января 2024 года, вступившим в законную силу, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ на неотбытый срок 7 лет 4 месяца 14 дней», — говорится в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.
Ходатайство осужденного Шпигеля удовлетворено постановлением Преображенского районного суда.
Напомним, бывшего сенатора осудили в январе этого года по делу о коррупции. Он был признан виновным в даче взятки и получил 11 лет колонии строгого режима.
Ещё один фигурант, экс-глава Пензенской области Иван Белозерцев, был признан виновным по статье о получении взятки, его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.
«Судом постановлено освободить Шпигеля Б.И. по болезни от наказания, назначенного приговором Измайловского районного суда города Москвы от 25 января 2024 года, вступившим в законную силу, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ на неотбытый срок 7 лет 4 месяца 14 дней», — говорится в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.
Ходатайство осужденного Шпигеля удовлетворено постановлением Преображенского районного суда.
Напомним, бывшего сенатора осудили в январе этого года по делу о коррупции. Он был признан виновным в даче взятки и получил 11 лет колонии строгого режима.
Ещё один фигурант, экс-глава Пензенской области Иван Белозерцев, был признан виновным по статье о получении взятки, его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.
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