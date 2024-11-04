37% екатеринбуржцев хоть раз мерили одежду, стоя на картонке

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Способ примерки одежды на картонке на улице знаком 37% екатеринбуржцев. Каждый пятый, по данным опроса Авито, торговался с продавцами, чтобы сбить цену. Около 12% респондентов хотя бы раз слышали типичные для рыночных торгов фразы: «Ну, жених!» или «Ну, невеста!», а 5% проверяли натуральность материалов с помощью зажигалки.Сегодня около 70% жителей Екатеринбурга перешли на онлайн-покупки. По данным исследования, большинство горожан выбирает онлайн-шопинг благодаря удобству поиска, возможности сравнивать цены и широкому ассортименту. Эта тенденция особенно популярна среди женщин и жителей города в возрасте от 18 до 44 лет, тогда как люди старшего возраста по-прежнему предпочитают специализированные магазины и торговые центры.Среди причин, по которым екатеринбуржцы выбирают онлайн-покупки, выделяют возможность сравнивать цены (34%) и удобство совершения покупок в любое время суток (26%). Немаловажным фактором для 27% респондентов стал широкий выбор товаров, а 7% оценили удобство доставки. Тем не менее, 69% горожан продолжают посещать торговые центры хотя бы время от времени, особенно ценя возможность увидеть и потрогать вещь перед покупкой.