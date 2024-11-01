На первом открывшемся участке в США Трамп и Харрис поделили голоса

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В США стартовали выборы президента. Первым открылся и вскоре закрылся участок в маленьком поселении Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гемпшир, вблизи с канадской границей.Трамп и Харрис на этом участке набрали равное количество голосов — каждый по три голоса, сообщает CNN.«По традиции все имеющие право голоса избиратели собираются в ныне бездействующем отеле Balsams в Диксвилл-Нотч, чтобы проголосовать тайно, как только в полночь откроется избирательный участок. После того, как каждый бюллетень будет подан, голоса подсчитываются и результаты объявляются — на несколько часов раньше, чем где-либо еще», — сообщает канал.В дни выборов это место становится центром притяжения для репортеров, которые «часто превосходят по численности избирателей».По данным канала, избиратели Диксвилл-Нотч поддерживали кандидата от демократической партии на последних двух президентских выборах. В 2020 году пять жителей единогласно проголосовали за Байдена, в 2016 году голосовали семь человек, четыре голоса получила Хиллари Клинтон, два достались Трампу и один — Джонсону.