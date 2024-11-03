Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Глава Коми Владимир Уйба покидает свой пост.Он обратился к жителям региона и сообщил, что ему доверен «новый фронт работы».«Президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня это новый вызов», — сказал Уйба в видеообращении.Он поблагодарил команду регионального правительства, глав муниципалитетов и местных жителей.О новом месте работы Уйба не сообщает.Накануне об отставке заявили губернаторы Тамбовской и Ростовской областей.