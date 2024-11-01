Путин встретился с врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Владимир Путин встретился с временно исполняющими обязанности губернаторов Тамбовской и Ростовской областей Евгением Первышовым и Юрием Слюсарем.Указы о назначении были подписаны накануне.На встрече с Первышовым Путин отметил послужной список назначенного врио. «Вы начали свою трудовую деятельность столяром на заводе имени Седина – на Краснодарском станкостроительном заводе. Затем работали на нефтеперерабатывающем заводе. Потом были замдиректора Парка имени 30-летия Победы, депутатом. Потом – мэром Краснодара, заместителем губернатора. То есть у Вас хороший, очень хороший послужной список», — сказал Путин (цитата из стенограммы на сайте Кремля).Первышов, комментируя назначение, заявил, что он однозначно возьмётся «за это нелегкое дело». «Я понимаю, что столкнусь с определенными трудностями, но все эти трудности я рассчитываю преодолеть именно с населением, с жителями Тамбовской области», — сказал он.Врио губернатора Ростовской области назначен гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. По словам Путина, глава корпорации много сделал для развития авиации и авиационно-промышленного комплекса. Также Путин отметил, что для Слюсаря Ростов – родной город. «Вы занимались конкретной производственной работой <...> Но нужно погрузиться в хозяйственную деятельность региона», — сказал он.Главы Тамбовской и Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев накануне подали в отставку.