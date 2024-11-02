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Установлены новые факты хищения миллионов при ремонте военных объектов на Урале
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Военные следственные органы СК РФ продолжают расследование уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств, выделенных на исполнение государственного оборонного заказа Минобороны России. Под подозрение попали бывший начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» компании «Военно-строительная компания» Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко похитили свыше 35 миллионов рублей, выделенных на капитальный ремонт военного госпиталя в Перми. Обвиняемые использовали поддельные документы для выполнения условий контракта, после чего распределили полученные средства между собой.
В ходе следствия были выявлены новые обстоятельства хищения. Согласно информации, опубликованной в официальном телеграм-канале военных следственных органов СК РФ, в 2021 году Кравченко, сотрудничая с должностными лицами «Военно-строительной компании», организовал хищение еще нескольких десятков миллионов рублей. Эти средства предназначались для капитального ремонта казарм одной из воинских частей в Свердловской области. Хищение было осуществлено путем завышения стоимости выполненных работ.
По данным следствия, в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко похитили свыше 35 миллионов рублей, выделенных на капитальный ремонт военного госпиталя в Перми. Обвиняемые использовали поддельные документы для выполнения условий контракта, после чего распределили полученные средства между собой.
В ходе следствия были выявлены новые обстоятельства хищения. Согласно информации, опубликованной в официальном телеграм-канале военных следственных органов СК РФ, в 2021 году Кравченко, сотрудничая с должностными лицами «Военно-строительной компании», организовал хищение еще нескольких десятков миллионов рублей. Эти средства предназначались для капитального ремонта казарм одной из воинских частей в Свердловской области. Хищение было осуществлено путем завышения стоимости выполненных работ.
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