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В Первоуральске пожар в гараже привёл к гибели человека

12.30 Воскресенье, 10 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске на улице Куйбышева произошёл пожар, в результате которого сгорели частный гараж и легковой автомобиль на площади 30 квадратных метров. По информации МЧС Свердловской области, на ликвидацию возгорания потребовалось шесть минут. В тушении участвовали пять сотрудников и одна пожарная машина. К сожалению, хозяин гаража погиб.

За сутки в Свердловской области произошло 16 пожаров, 7 из которых — в жилом секторе. За прошедшую неделю было зарегистрировано 109 пожаров, из них 46 — в жилом секторе. Спасены 8 человек, двое погибли.

МЧС области назвало резонансным пожаром прошлой недели возгорание в Первоуральске на площади 250 квадратных метров: огонь охватил жилой дом и надворные постройки. Четыре человека, включая троих детей, эвакуировались самостоятельно. В тушении участвовали 15 сотрудников и 9 единиц техники.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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10:58 В Екатеринбурге более 24 тысяч должников по штрафам — МВД начинает операцию «Должник»
21:34 Скульпторов приглашают принять участие в в разработке памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге
17:56 Родители екатеринбургских учеников начали кампанию против установки вышки сотовой связи у входа в школу
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17:12 Установлены новые факты хищения миллионов при ремонте военных объектов на Урале
16:50 Окей, гугол. Доктора наук впервые услышали про ундециллион из судебных новостей
16:35 Во время снегопада на неубранных дорогах в центре Екатеринбурга случилось несколько ДТП
15:11 После резонансного арт-объекта уральский фестиваль «ЧӦ» объявил о досрочном завершении сезона
14:35 В Свердловской области грузовой автомобиль перегородил проезд
14:09 В Нижнем Тагиле благоустроили небольшой сквер за 32,2 миллиона рублей
12:14 Чиновник из аппарата свердловского губернатора предложил расширить возможности для смертной казни
11:34 В Свердловской области в октябре сократилось число заявок на поиск пропавших
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20:24 В Госавтоинспекции Сухого Лога водитель предъявил поддельное удостоверение
19:44 «Экодозор» продолжает воевать со старыми покрышками на улицах Екатеринбурга
19:25 Именитый профессор МГУ расскажет в Ельцин Центре об экономическом положении страны
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