В Первоуральске пожар в гараже привёл к гибели человека

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Первоуральске на улице Куйбышева произошёл пожар, в результате которого сгорели частный гараж и легковой автомобиль на площади 30 квадратных метров. По информации МЧС Свердловской области, на ликвидацию возгорания потребовалось шесть минут. В тушении участвовали пять сотрудников и одна пожарная машина. К сожалению, хозяин гаража погиб.За сутки в Свердловской области произошло 16 пожаров, 7 из которых — в жилом секторе. За прошедшую неделю было зарегистрировано 109 пожаров, из них 46 — в жилом секторе. Спасены 8 человек, двое погибли.МЧС области назвало резонансным пожаром прошлой недели возгорание в Первоуральске на площади 250 квадратных метров: огонь охватил жилой дом и надворные постройки. Четыре человека, включая троих детей, эвакуировались самостоятельно. В тушении участвовали 15 сотрудников и 9 единиц техники.