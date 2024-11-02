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Будущим спортивным тренерам в Свердловской области хотят оплачивать образование

16.21 Пятница, 8 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области молодым людям, которые в будущем хотят стать спортивными детскими тренерами, готовы оплачивать образование из областного бюджета. Однако претендовать на обучение счёт региональной субсидии смогут только десять человек.

Постановление, подписанное главной региона, вступил в силу с 1 января.

«Уральцы смогут пройти обучение за счёт региональной субсидии по направлениям подготовки "Физическая культура", "Адаптивная физическая культура (для лиц с отклонениями в здоровье)", "Спорт", "Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм", "Педагогическое образование. Физическая культура" и "Педагогическое образование"»,

– сообщили в региональном департаменте информполитики.


Чтобы получить возможность обучаться за счёт областного бюджета, молодому человеку нужно будет заключить трёхсторонний договор с одним из трёх университетов региона, которые обучают по этим направлениям, и с государственным учреждением в сфере физической культуры и спорта региона. Заключить договор нужно не позднее 31 мая года, в который планируется начать заявление, после чего не позднее 29 июля прислать в Минспорт Свердловской области результаты успешного прохождения вступительных испытаний.

Затем, если всё в порядке, абитуриент заключает договор о прохождении обучения и последующем трудоустройстве. Госучреждения берут на себя обязательство предоставить место для практики и после завершения обучения – заключить трудовой договор на срок не менее трёх лет при работе на полную ставку либо пяти лет на условиях внешнего совместительства.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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