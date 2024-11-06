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В Свердловской области на дороги вывели 256 единиц снегоуборочной техники
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области для борьбы с последствиями обильного снегопада задействовано 256 единиц техники, сообщает департамент информационной политики региона. Со ссылкой на Управление автомобильных дорог Свердловской области сообщается, что для очистки дорог работают 198 комбинированных дорожных машин, 23 автомобиля с отвалом, 24 автогрейдера и 11 единиц дополнительной техники.
Для сообщений об участках, нуждающихся в очистке, организованы телефоны диспетчерских служб. Вопросы по федеральным трассам (Пермскому, Тюменскому, Челябинскому и Курганскому трактам) можно адресовать дежурно-диспетчерской службе ФКУ «Уралуправтодор» по номеру 8-800-200-63-06. За состояние региональных дорог отвечает диспетчерская служба Управления автодорог Свердловской области (+7 343 261-79-83), а для обращения по улицам Екатеринбурга работает Единая дежурно-диспетчерская служба города (+7 343 304-12-04, +7 343 304-12-08). Жители других муниципалитетов могут обращаться в местные диспетчерские службы.
Корреспондент Вечерних ведомостей, ставший свидетелем двух аварий на улице Малышева, сообщил, что не видел ни одной снегоуборочной техники. На это же пожаловался читатель телеграм-канала «Инцидент Екатеринбург».
Для сообщений об участках, нуждающихся в очистке, организованы телефоны диспетчерских служб. Вопросы по федеральным трассам (Пермскому, Тюменскому, Челябинскому и Курганскому трактам) можно адресовать дежурно-диспетчерской службе ФКУ «Уралуправтодор» по номеру 8-800-200-63-06. За состояние региональных дорог отвечает диспетчерская служба Управления автодорог Свердловской области (+7 343 261-79-83), а для обращения по улицам Екатеринбурга работает Единая дежурно-диспетчерская служба города (+7 343 304-12-04, +7 343 304-12-08). Жители других муниципалитетов могут обращаться в местные диспетчерские службы.
Корреспондент Вечерних ведомостей, ставший свидетелем двух аварий на улице Малышева, сообщил, что не видел ни одной снегоуборочной техники. На это же пожаловался читатель телеграм-канала «Инцидент Екатеринбург».
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