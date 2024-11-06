Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области на дороги вывели 256 единиц снегоуборочной техники

17.40 Суббота, 9 ноября 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области для борьбы с последствиями обильного снегопада задействовано 256 единиц техники, сообщает департамент информационной политики региона. Со ссылкой на Управление автомобильных дорог Свердловской области сообщается, что для очистки дорог работают 198 комбинированных дорожных машин, 23 автомобиля с отвалом, 24 автогрейдера и 11 единиц дополнительной техники.

Для сообщений об участках, нуждающихся в очистке, организованы телефоны диспетчерских служб. Вопросы по федеральным трассам (Пермскому, Тюменскому, Челябинскому и Курганскому трактам) можно адресовать дежурно-диспетчерской службе ФКУ «Уралуправтодор» по номеру 8-800-200-63-06. За состояние региональных дорог отвечает диспетчерская служба Управления автодорог Свердловской области (+7 343 261-79-83), а для обращения по улицам Екатеринбурга работает Единая дежурно-диспетчерская служба города (+7 343 304-12-04, +7 343 304-12-08). Жители других муниципалитетов могут обращаться в местные диспетчерские службы.

Корреспондент Вечерних ведомостей, ставший свидетелем двух аварий на улице Малышева, сообщил, что не видел ни одной снегоуборочной техники. На это же пожаловался читатель телеграм-канала «Инцидент Екатеринбург».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
На свердловские дороги отправили почти 160 снегоуборочных машин
06 ноября 2024
Снегопад и неубранные дороги стали причиной двух ДТП в центре Екатеринбурга
09 ноября 2024
Снегопад в Свердловской области будет идти сутки
06 ноября 2024
В Свердловской области произошло 16 пожаров за сутки
02 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«У нас нет задачи накормить всех». Глава департамента потребительского рынка о реформе НТО в Екатеринбурге

Об изменившемся регулировании, статусе общепита в НТО, сносе остановок и многом другом — в интервью профильного чиновника
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:52 В Свердловской области ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с и метели
17:40 В Свердловской области на дороги вывели 256 единиц снегоуборочной техники
17:12 Установлены новые факты хищения миллионов при ремонте военных объектов на Урале
16:50 Окей, гугол. Доктора наук впервые услышали про ундециллион из судебных новостей
16:35 Снегопад и неубранные дороги стали причиной двух ДТП в центре Екатеринбурга
15:11 После резонансного арт-объекта уральский фестиваль «ЧӦ» объявил о досрочном завершении сезона
14:35 В Свердловской области грузовой автомобиль перегородил проезд
14:09 В Нижнем Тагиле благоустроили небольшой сквер за 32,2 миллиона рублей
12:14 Чиновник из аппарата свердловского губернатора, продвигающий идею принятия новой конституции, предложил расширить возможности для смертной казни
11:34 В Свердловской области в октябре сократилось число заявок на поиск пропавших
10:58 37% екатеринбуржцев хоть раз мерили одежду, стоя на картонке
20:59 В выставочном пространстве Л52 можно увидеть панно почти столетней давности
20:24 В Госавтоинспекции Сухого Лога водитель предъявил поддельное удостоверение
19:44 «Экодозор» продолжает воевать со старыми покрышками на улицах Екатеринбурга
19:25 Именитый профессор МГУ расскажет в Ельцин Центре об экономическом положении страны
19:05 На миллион рублей станет богаче автор памятника кинорежиссёру Балабанову в Екатеринбурге
17:29 Воспитанникам спецшколы Екатеринбурга, насиловавших младших детей, пересмотрели приговор
17:24 В выходные в Свердловской области ожидается очень сильный ветер
16:21 Будущим спортивным тренерам в Свердловской области хотят оплачивать образование
15:47 Очередной трагедией закончилась пьяная езда на свердловской трассе
15:10 Охранник продуктового магазина устроил самосуд над незаплатившим покупателем на Сортировке в Екатеринбурге
14:28 Власти Екатеринбурга утвердили новую площадку КРТ в Верх-Исетском районе
14:03 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 9 ноября
13:41 Стала известна дата запуска поезда «Екатеринбург – Челябинск» через Каменск-Уральский
12:54 Из-за плохой уборки снега главы районов Екатеринбурга лишились премий
12:02 Летевший из Екатеринбурга во Владивосток самолёт совершил аварийную посадку
Все новости Свердловской области
16:29 Сотрудники компаний назвали главные инструменты для организации рабочего процесса
16:26 К задачам МВД хотят добавить сохранение традиционных ценностей
15:23 Полиция Амстердама сообщила о задержании более 60 участников беспорядков
14:51 Ксения Собчак выставит на Авито брендовые костюмы, часы и слона
18:38 В нескольких регионах РФ произошли жестокие убийства в семьях
17:23 Миллиард рублей выделяет Авито на «Великую Хватамбу»
18:30 Свердловская область выбыла из топ-5 регионов по производству яиц
16:16 В Калуге мужчина угрожал воспитательнице из-за игрушек «только для девочек»
15:44 В Татарстане фиксируют единичные заражения вирусом Коксаки, пишут СМИ
14:55 Мэр Находки извинился за чиновника после скандала с оскорблением школьника
12:28 Спикер Палаты представителей объявил Трампа избранным президентом США
12:04 Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу
11:17 Вероятность победы Трампа на выборах возросла до 95%, считает NYT
10:56 Республиканцы получают контроль над Сенатом в США, пишут СМИ
18:02 Гладков: дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде
17:40 Экс-мэр Сургута Андрей Филатов заключен под стражу
17:31 В ГД разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей
16:19 Глава Коми Владимир Уйба покидает свой пост
15:54 В Турции на НПЗ произошел взрыв, сообщают СМИ
15:42 Суд освободил бывшего сенатора Бориса Шпигеля от отбывания наказания
13:43 СКР: у Минобороны похитили ещё один крупный имущественный комплекс в Москве
12:58 На первом открывшемся участке в США Трамп и Харрис поделили голоса
12:09 В США заявили о предотвращении теракта на электростанции в Нэшвилле
11:14 В ГД рассмотрят проект, который предлагает информировать водителей о нарушениях красным сигналом
10:30 Путин встретился с врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей
17:47 СМИ: милиция в Таджикистане требует от клубов запретить GTA и Counter Strike
Все новости России и мира
17:52 В Свердловской области ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с и метели
17:40 В Свердловской области на дороги вывели 256 единиц снегоуборочной техники
17:12 Установлены новые факты хищения миллионов при ремонте военных объектов на Урале
16:50 Окей, гугол. Доктора наук впервые услышали про ундециллион из судебных новостей
16:35 Снегопад и неубранные дороги стали причиной двух ДТП в центре Екатеринбурга
15:11 После резонансного арт-объекта уральский фестиваль «ЧӦ» объявил о досрочном завершении сезона
14:35 В Свердловской области грузовой автомобиль перегородил проезд
14:09 В Нижнем Тагиле благоустроили небольшой сквер за 32,2 миллиона рублей
12:14 Чиновник из аппарата свердловского губернатора, продвигающий идею принятия новой конституции, предложил расширить возможности для смертной казни
11:34 В Свердловской области в октябре сократилось число заявок на поиск пропавших
10:58 37% екатеринбуржцев хоть раз мерили одежду, стоя на картонке
20:59 В выставочном пространстве Л52 можно увидеть панно почти столетней давности
20:24 В Госавтоинспекции Сухого Лога водитель предъявил поддельное удостоверение
19:44 «Экодозор» продолжает воевать со старыми покрышками на улицах Екатеринбурга
19:25 Именитый профессор МГУ расскажет в Ельцин Центре об экономическом положении страны
19:05 На миллион рублей станет богаче автор памятника кинорежиссёру Балабанову в Екатеринбурге
17:29 Воспитанникам спецшколы Екатеринбурга, насиловавших младших детей, пересмотрели приговор
17:24 В выходные в Свердловской области ожидается очень сильный ветер
16:21 Будущим спортивным тренерам в Свердловской области хотят оплачивать образование
15:58 Ученые Пермского политеха нашли метод, повышающий устойчивость стали к износу
15:47 Очередной трагедией закончилась пьяная езда на свердловской трассе
15:10 Охранник продуктового магазина устроил самосуд над незаплатившим покупателем на Сортировке в Екатеринбурге
14:28 Власти Екатеринбурга утвердили новую площадку КРТ в Верх-Исетском районе
14:03 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 9 ноября
13:41 Стала известна дата запуска поезда «Екатеринбург – Челябинск» через Каменск-Уральский
12:54 Из-за плохой уборки снега главы районов Екатеринбурга лишились премий
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK