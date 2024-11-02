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Именитый профессор МГУ расскажет в Ельцин Центре об экономическом положении страны
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В конце следующей недели, 16 ноября, в Екатеринбурге с лекцией выступит известный специалист в области географии и экономике профессор МГУ Наталья Зубаревич. Площадкой для её выступления послужит атриум Ельцин Центра.
Наталья Зубаревич — доктор географических наук, главный научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ и специалист в области социально-экономического развития регионов. Вот нынешнему социально-экономическому положению российских регионов и будет посвящено её выступление в Ельцин Центре. В частности, она расскажет, как в последнее время изменилась ситуация в российских городах, какие регионы остаются в лидерах, а какие рискую свои лидирующие позиции в будущем сдать.
Как и на многие лекции в Ельцин Центре, на выступление Натальи Зубаревич, озаглавленное «Регионы России в новых экономических условиях», можно попасть совершенно бесплатно, но пройдя предварительную регистрацию на сайте. Начало встречи с московской гостьей запланировано на два часа дня.
Остаётся надеяться, что к 16 ноября Наталья Зубаревич не попадёт в списке иноагентов, куда российский Минюст, похоже вознамерился поместить всех образованных, интеллигентных, красноречивых и мало-мальски известных жителей страны. Напомним, что совсем недавно чиновники от юстиции сорвали целый цикл авторских лекций Александра Архангельского*, пополнив его именем этот «чёрный» список. И произошло это буквально накануне приезда именитого литературоведа в Екатеринбург.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
Наталья Зубаревич — доктор географических наук, главный научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ и специалист в области социально-экономического развития регионов. Вот нынешнему социально-экономическому положению российских регионов и будет посвящено её выступление в Ельцин Центре. В частности, она расскажет, как в последнее время изменилась ситуация в российских городах, какие регионы остаются в лидерах, а какие рискую свои лидирующие позиции в будущем сдать.
Как и на многие лекции в Ельцин Центре, на выступление Натальи Зубаревич, озаглавленное «Регионы России в новых экономических условиях», можно попасть совершенно бесплатно, но пройдя предварительную регистрацию на сайте. Начало встречи с московской гостьей запланировано на два часа дня.
Остаётся надеяться, что к 16 ноября Наталья Зубаревич не попадёт в списке иноагентов, куда российский Минюст, похоже вознамерился поместить всех образованных, интеллигентных, красноречивых и мало-мальски известных жителей страны. Напомним, что совсем недавно чиновники от юстиции сорвали целый цикл авторских лекций Александра Архангельского*, пополнив его именем этот «чёрный» список. И произошло это буквально накануне приезда именитого литературоведа в Екатеринбург.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
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