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Чиновник из аппарата свердловского губернатора, продвигающий идею принятия новой конституции, предложил расширить возможности для смертной казни
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Директор департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Свердловской области, политтехнолог Вадим Дубичев, который не раз заявлял, что считает принятие новой конституции неизбежным, высказался в эфире ОТВ о месте, которое, по его мнению, должна занять в этой конституции смертная казнь.
Дубичев предложил вписать в основной закон страны формулировку, что казнь неприемлема, но туда же добавить исключения.
Летом этого года Дубичев вместе с советником губернатора Свердловской области Анатолием Гайдой (к слову, соавтором конституции Уральской республики) презентовал книгу «Критика государственной идеологии».
На презентации Дубичев сказал, что поддерживает позицию философа Александра Дугина о том, что государство создается из идеологии. «Неизбежен конституционный процесс, связанный с формированием новой Конституции. Конституция формируется господствующей или доминирующей идеологией», — считает Вадим Дубичев.
Дубичев предложил вписать в основной закон страны формулировку, что казнь неприемлема, но туда же добавить исключения.
Мы вот так сформулировали те предложения в возможно новую конституцию, что смертная казнь в Российской федерации неприемлема. За исключением... и дальше говорится, какие исключения: это военные преступления в военное время, либо какие-то исключительные случаи, где применение смертной казни регламентируется федеральным законом. Это вопрос обсуждений. Но ещё раз повторю принципиальные вещи: смертная казнь неприемлема, но возможны такие случаи, когда общество считает применение смертной казни оправданным. Например, геноцид. Либо коррупция в особо крупных размерах. Либо ещё какие-то преступления, это надо обсуждать, безусловно,
— сказал Дубичев
Летом этого года Дубичев вместе с советником губернатора Свердловской области Анатолием Гайдой (к слову, соавтором конституции Уральской республики) презентовал книгу «Критика государственной идеологии».
На презентации Дубичев сказал, что поддерживает позицию философа Александра Дугина о том, что государство создается из идеологии. «Неизбежен конституционный процесс, связанный с формированием новой Конституции. Конституция формируется господствующей или доминирующей идеологией», — считает Вадим Дубичев.
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