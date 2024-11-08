Чиновник из аппарата свердловского губернатора, продвигающий идею принятия новой конституции, предложил расширить возможности для смертной казни

— сказал Дубичев

Мы вот так сформулировали те предложения в возможно новую конституцию, что смертная казнь в Российской федерации неприемлема. За исключением... и дальше говорится, какие исключения: это военные преступления в военное время, либо какие-то исключительные случаи, где применение смертной казни регламентируется федеральным законом. Это вопрос обсуждений. Но ещё раз повторю принципиальные вещи: смертная казнь неприемлема, но возможны такие случаи, когда общество считает применение смертной казни оправданным. Например, геноцид. Либо коррупция в особо крупных размерах. Либо ещё какие-то преступления, это надо обсуждать, безусловно,