СКР: у Минобороны похитили ещё один крупный имущественный комплекс в Москве

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В деле о хищении имущественного комплекса Минобороны, расположенного в Балашихе, появился ещё один похищенный имущественный комплекс.Он расположен в Москве и состоит из 24 объектов недвижимости общей стоимостью более 700 миллионов рублей, сообщает СКР. Похищенный комплекс в Балашихе состоит из 15 объектов и оценивается в 244 миллиона.В деле те же фигуранты. В мошенничестве в особо крупном размере обвиняют бывшего начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит Минобороны России) Алексея Асташкина, гражданина Евгения Потапова и индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова.Речь идёт о подложных торгах и банкротстве. «По данным следствия, в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова при реализации процедуры банкротства подведомственного Минобороны России предприятия ОАО “Строительное управление Московского региона” путем организации подложных торгов похитили имущественный комплекс, расположенный в городе Москве и состоящий из 24 объектов недвижимости общей стоимостью более 700 миллионов рублей», — сообщает СКР.Овчинников, который подозревается в организации хищения, ранее был объявлен в розыск. Грачев, Асташкин и Потапов находятся под стражей.Расследование уголовного дела продолжается.