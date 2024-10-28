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В США заявили о предотвращении теракта на электростанции в Нэшвилле
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В министерстве юстиции США сообщили о предотвращении теракта на электростанции в Нэшвилле.
Арестован подозреваемый 24-летний житель штата Теннесси Скайлер Филиппи. Сообщается, что он планировал атаку на энергообъект с помощью беспилотника со взрывчаткой. «Обвиняемый по этому делу провел обширное исследование взрывных устройств и потенциальных целей для атаки на критически важную инфраструктуру», — сообщается на сайте министерства.
Также, по данным властей, мужчина с июня 2024 года высказывался о своем желании «совершить массовый расстрел».
Филиппи предъявили обвинения в попытке использования оружия массового поражения и уничтожения энергетического объекта. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
Арестован подозреваемый 24-летний житель штата Теннесси Скайлер Филиппи. Сообщается, что он планировал атаку на энергообъект с помощью беспилотника со взрывчаткой. «Обвиняемый по этому делу провел обширное исследование взрывных устройств и потенциальных целей для атаки на критически важную инфраструктуру», — сообщается на сайте министерства.
Также, по данным властей, мужчина с июня 2024 года высказывался о своем желании «совершить массовый расстрел».
Филиппи предъявили обвинения в попытке использования оружия массового поражения и уничтожения энергетического объекта. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
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