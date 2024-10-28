В США заявили о предотвращении теракта на электростанции в Нэшвилле

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В министерстве юстиции США сообщили о предотвращении теракта на электростанции в Нэшвилле.Арестован подозреваемый 24-летний житель штата Теннесси Скайлер Филиппи. Сообщается, что он планировал атаку на энергообъект с помощью беспилотника со взрывчаткой. «Обвиняемый по этому делу провел обширное исследование взрывных устройств и потенциальных целей для атаки на критически важную инфраструктуру», — сообщается на сайте министерства.Также, по данным властей, мужчина с июня 2024 года высказывался о своем желании «совершить массовый расстрел».Филиппи предъявили обвинения в попытке использования оружия массового поражения и уничтожения энергетического объекта. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.