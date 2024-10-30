Воспитанникам спецшколы Екатеринбурга, насиловавших младших детей, пересмотрели приговор

– сообщила Бортникова.

«Она фактически избежала наказания, так как ей была вменена только халатность, наказание за данное преступление не предусматривает лишение свободы. На сегодняшний день адвокатом Поддубной подана кассационная жалоба в 7 кассационный суд общей юрисдикции»,