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Воспитанникам спецшколы Екатеринбурга, насиловавших младших детей, пересмотрели приговор
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в Свердловском областном суде состоялось судебное заседание по апелляционным жалобам на приговор Чкаловского районного суда Екатеринбурга воспитанникам 124-й спецшколы, которые издевались над младшими детьми и насиловали их.
Суд прекратил производство по нескольким эпизодам в связи с недостижением осуждёнными возраста привлечения к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе областного суда. Также, как рассказала Вечерним ведомостям адвокат группы Эквити Олеся Бортникова, по итогам рассмотрения жалобы суд исключил из эпизодов указание на беспомощное состояние потерпевшего.
Таким образом двум подросткам сократили срок до 8 лет 7 месяцев (ранее было 9 лет и 9 лет 1 месяца), а третьему – до 6 лет 7 месяцев (ранее 7 лет). Кроме этого, двое из осуждённых тогда были обязаны судом выплатить потерпевшим по 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Один из осуждённых также ещё должен выплатить штраф в 30 тысяч рублей, который назначил ему Чкаловский районный суд.
Олеся Бортникова также напомнила, что приговор бывшей директрисы спецшколы Натальи Поддубной уже вступил в силу. Ей назначили 11 месяцев исправительных работ.
Напомним, год назад из спецшколы сбежал сначала один подросток, рассказавший, что после «товарищеских судов», инициированных сотрудником спецшколы, проводят акты насилия над детьми. Над некоторыми – физического, над некоторыми – сексуализированного. Так, одного из детей, которому на момент этих ужасов было 12 лет, насиловали старшие подростки после того, как их воспитатель сказал им «зачуханить» ребёнка. Мальчика удалось вытащить из спецшколы только после вмешательства Следственного комитета, который забрал ребёнка для следственных действий. Позже адвокаты Олеся Бортникова и Георгий Краснов смогли узаконить свободу детей в судах.
Суд прекратил производство по нескольким эпизодам в связи с недостижением осуждёнными возраста привлечения к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе областного суда. Также, как рассказала Вечерним ведомостям адвокат группы Эквити Олеся Бортникова, по итогам рассмотрения жалобы суд исключил из эпизодов указание на беспомощное состояние потерпевшего.
Таким образом двум подросткам сократили срок до 8 лет 7 месяцев (ранее было 9 лет и 9 лет 1 месяца), а третьему – до 6 лет 7 месяцев (ранее 7 лет). Кроме этого, двое из осуждённых тогда были обязаны судом выплатить потерпевшим по 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Один из осуждённых также ещё должен выплатить штраф в 30 тысяч рублей, который назначил ему Чкаловский районный суд.
Олеся Бортникова также напомнила, что приговор бывшей директрисы спецшколы Натальи Поддубной уже вступил в силу. Ей назначили 11 месяцев исправительных работ.
«Она фактически избежала наказания, так как ей была вменена только халатность, наказание за данное преступление не предусматривает лишение свободы. На сегодняшний день адвокатом Поддубной подана кассационная жалоба в 7 кассационный суд общей юрисдикции»,
– сообщила Бортникова.
Напомним, год назад из спецшколы сбежал сначала один подросток, рассказавший, что после «товарищеских судов», инициированных сотрудником спецшколы, проводят акты насилия над детьми. Над некоторыми – физического, над некоторыми – сексуализированного. Так, одного из детей, которому на момент этих ужасов было 12 лет, насиловали старшие подростки после того, как их воспитатель сказал им «зачуханить» ребёнка. Мальчика удалось вытащить из спецшколы только после вмешательства Следственного комитета, который забрал ребёнка для следственных действий. Позже адвокаты Олеся Бортникова и Георгий Краснов смогли узаконить свободу детей в судах.
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