В Свердловской области грузовой автомобилей перегородил проезд

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Пышминском районе Свердловской области, на 183 километре автодороги «Екатеринбург-Тюмень», временно были введены ограничения движения в сторону Екатеринбурга. Причиной стала авария с участием грузового автомобиля. В 13.20 движение транспорта восстановлено.По информации ГИБДД Свердловской области, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего транспортное средство занесло и оно врезалось в металлическое ограждение. Пострадавших в ДТП нет. Для буксировки поврежденного автомобиля была вызвана спецтехника.ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и внимательности на дороге, особенно в условиях изменчивой погоды.