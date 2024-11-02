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В Свердловской области грузовой автомобилей перегородил проезд
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Пышминском районе Свердловской области, на 183 километре автодороги «Екатеринбург-Тюмень», временно были введены ограничения движения в сторону Екатеринбурга. Причиной стала авария с участием грузового автомобиля. В 13.20 движение транспорта восстановлено.
По информации ГИБДД Свердловской области, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего транспортное средство занесло и оно врезалось в металлическое ограждение. Пострадавших в ДТП нет. Для буксировки поврежденного автомобиля была вызвана спецтехника.
ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и внимательности на дороге, особенно в условиях изменчивой погоды.
По информации ГИБДД Свердловской области, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего транспортное средство занесло и оно врезалось в металлическое ограждение. Пострадавших в ДТП нет. Для буксировки поврежденного автомобиля была вызвана спецтехника.
ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и внимательности на дороге, особенно в условиях изменчивой погоды.
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