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В Нижнем Тагиле благоустроили небольшой сквер за 32,2 миллиона рублей
Фото: телеграм-канал Главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева
В Нижнем Тагиле завершилось благоустройство сквера по проспекту Строителей, расположенного рядом с домами №5, 7 и 11. Изначально зона отдыха не прошла конкурсный отбор на благоустройство в 2024 году, заняв второе место в городском голосовании. Однако из-за высокой активности жителей Ленинского района и обращению к городской администрации проект всё-таки был реализован за счёт муниципального бюджета. На благоустройство выделили 32,2 млн рублей, сообщает Администрация Нижнего Тагила.
На территории появились новое покрытие, ограждения, освещение, скамейки и малые архитектурные формы.
Как рассказала директор квартального клуба «Бригантина» Людмила Масалкова, ранее эта площадка была в запущенном состоянии — во время дождей пешеходные дорожки размывало, разрушались подпорные стенки, лестницы становились скользкими и опасными. Теперь восстановлены подпорные стенки, уложена тротуарная плитка, отремонтированы лестницы и оборудованы поручни, что делает спуски безопасными для детей и взрослых.
Однако в социальных сетях жители указали на некоторые недочёты. В комментариях к посту администрации города во «ВКонтакте» отмечают, что у новых лестниц не предусмотрены пандусы. «Раньше по раздолбанным лестницам можно было хотя бы коляску или санки к садику спустить. Теперь только в обход по дворам, где нет тротуаров и приходится прижиматься, чтобы пропустить машины», — поделилась одна из местных жительниц.
На территории появились новое покрытие, ограждения, освещение, скамейки и малые архитектурные формы.
Как рассказала директор квартального клуба «Бригантина» Людмила Масалкова, ранее эта площадка была в запущенном состоянии — во время дождей пешеходные дорожки размывало, разрушались подпорные стенки, лестницы становились скользкими и опасными. Теперь восстановлены подпорные стенки, уложена тротуарная плитка, отремонтированы лестницы и оборудованы поручни, что делает спуски безопасными для детей и взрослых.
Однако в социальных сетях жители указали на некоторые недочёты. В комментариях к посту администрации города во «ВКонтакте» отмечают, что у новых лестниц не предусмотрены пандусы. «Раньше по раздолбанным лестницам можно было хотя бы коляску или санки к садику спустить. Теперь только в обход по дворам, где нет тротуаров и приходится прижиматься, чтобы пропустить машины», — поделилась одна из местных жительниц.
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