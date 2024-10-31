В ГД рассмотрят проект, который предлагает информировать водителей о нарушениях красным сигналом

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Госдуму внесён законопроект, который предлагает информировать водителей о нарушениях ПДД красным сигналом.Предполагается, что сигнал должен поступать одновременно с фиксацией нарушения. «Нужно вовремя информировать водителя о допущенном нарушении, чтобы психологически упредить рецидивы. Самое простое — одновременно с фиксацией нарушения информировать водителя красным сигналом», — пишет в телеграм-канале депутат Ярослав Нилов.По его словам, за рубежом такая практика «давно и успешно распространена».Законопроект уже внесён в Госдуму, добавил депутат. Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности».«Стационарные средства фиксации и передвижные средства фиксации одновременно с фиксацией нарушения правил дорожного движения подают сигнал красного цвета»,— следует из опубликованного депутатом документа.В пояснении к законопроекту говорится, что водители узнают о штрафе за превышение скорости, как правило, через 18 дней после съёмки. Красный сигнал «психологически может заставить водителя почувствовать себя нарушителем сразу же в момент превышения скорости», в результате он будет более внимательным во время движения, следует из пояснения.В случае принятия закон может вступить в силу 1 января 2025 года.