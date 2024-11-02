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В ГД разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Госдуме разрабатывают проект о запрете социальных сетей для детей.
Об этом в телеграм-канале заявила депутат ГД от КПРФ Ирина Филатова.
По ее словам, законопроект разрабатывает межфракционная депутатская группа Госдумы под руководством Петра Толстого «совместно с Патриаршей комиссией».
Филатова говорит, что пока рано анонсировать подробности, но, по ее мнению, «тема уже давно витает в воздухе».
«В случае, если инициатива будет воспринята положительно, вопрос ограничения соцсетей будем прорабатывать более подробно. По крайней мере, для начальных классов», — заявила депутат.
Об этом в телеграм-канале заявила депутат ГД от КПРФ Ирина Филатова.
По ее словам, законопроект разрабатывает межфракционная депутатская группа Госдумы под руководством Петра Толстого «совместно с Патриаршей комиссией».
Филатова говорит, что пока рано анонсировать подробности, но, по ее мнению, «тема уже давно витает в воздухе».
«В случае, если инициатива будет воспринята положительно, вопрос ограничения соцсетей будем прорабатывать более подробно. По крайней мере, для начальных классов», — заявила депутат.
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