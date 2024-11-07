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В Екатеринбурге более 24 тысяч должников по штрафам — МВД начинает операцию «Должник»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свыше 24 тысяч жителей Екатеринбурга числятся должниками по административным штрафам, общая сумма задолженности превысила 28 миллионов рублей, сообщает Управление МВД по городу.
В связи с этим с 11 по 15 ноября в городе пройдёт операция «Должник», направленная на выявление и привлечение нарушителей к ответственности.
Сотрудники полиции напоминают, что неуплата штрафов может привести к серьезным последствиям. В рамках ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в срок) нарушителям грозит удвоение суммы штрафа, но не менее тысячи рублей, а также возможные санкции в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток или обязательных работ до пятидесяти часов. При дальнейших просрочках судебные приставы взыщут долг в принудительном порядке. Неоплаченные штрафы могут также создать сложности при выезде за границу и передвижении по территории России.
В связи с этим с 11 по 15 ноября в городе пройдёт операция «Должник», направленная на выявление и привлечение нарушителей к ответственности.
Сотрудники полиции напоминают, что неуплата штрафов может привести к серьезным последствиям. В рамках ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в срок) нарушителям грозит удвоение суммы штрафа, но не менее тысячи рублей, а также возможные санкции в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток или обязательных работ до пятидесяти часов. При дальнейших просрочках судебные приставы взыщут долг в принудительном порядке. Неоплаченные штрафы могут также создать сложности при выезде за границу и передвижении по территории России.
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