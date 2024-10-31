В выставочном пространстве Л52 можно увидеть панно почти столетней давности

«Начал приоткрываться фрагмент рисунка, и сотрудники Музея изобразительных искусств выяснили, что панно примерно 1937 года работы двух известных художников Виктора Елисеева и Константина Трофимова. Работа создана по мотивам сказки Чуковского про доктора Айболита».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Удивительным образом ремонт в выставочном пространстве Музея истории Екатеринбурга «Л52» подарил городу исторически ценный экспонат. Под штукатуркой на старом слое обнаружилось панно — иллюстрация к «Доктору Айболиту».О случайном обретении нового экспоната в двусветном зале здания на проспекте Ленина рассказал на сегодняшнем открытии отремонтированных помещений директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарёв:Когда-то старинное панно развлекало малышей — оно украшало стены расположенной здесь городской поликлиники. Теперь картинки, навеянные «Доктором Айболитом», обрели вторую жизнь и станут новым экспонатом пространства «Л52». Своего рода экспонатом можно считать и всё отремонтированное помещение, поскольку ему вернулись исторический облик. Для этого, в частости, была восстановлена лестница, и светильники 30-х годов, перестелен паркет. На реставрационные работы потратили 12 миллионов рублей.В следующем года будет проводиться реконструкция других помещений Креативного кластера «Л52», — уточняет официальный портал Екатеринбург.РФ. В бюджете на 2025 год на это заложено 20 миллионов рублей.