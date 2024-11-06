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В выходные в Свердловской области ожидается очень сильный ветер
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ближайшие выходные лучше всего провести дома. В субботу в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду, а в воскресенье – до 17 метров в секунду. Также синоптики предупреждают о гололедице и метелях.
В субботу, 9 ноября, в Свердловской области снегопады, метели и гололедица. Ночью -7...-2°C, на крайнем востоке и севере до -12°C, днём 0...+5°C. Ветер 7-12 м/сек с порывами до 20 м/сек и в горах до 23 м/сек.
В Екатеринбурге мокрый снег. Ночью -4...-2°C, днём 0...+2°C. Ветер 7-12 м/сек с порывами до 17 м/сек.
В воскресенье, 10 ноября, в регионе небольшой снег. Ночью -6...-1°C, днём -4...+1°C. Ветер 5-10 м/сек с порывами до 17 м/сек.
В уральской столице небольшой снег. Ночью -3...-1°C, днём -1...+1°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 9 ноября, в Свердловской области снегопады, метели и гололедица. Ночью -7...-2°C, на крайнем востоке и севере до -12°C, днём 0...+5°C. Ветер 7-12 м/сек с порывами до 20 м/сек и в горах до 23 м/сек.
В Екатеринбурге мокрый снег. Ночью -4...-2°C, днём 0...+2°C. Ветер 7-12 м/сек с порывами до 17 м/сек.
В воскресенье, 10 ноября, в регионе небольшой снег. Ночью -6...-1°C, днём -4...+1°C. Ветер 5-10 м/сек с порывами до 17 м/сек.
В уральской столице небольшой снег. Ночью -3...-1°C, днём -1...+1°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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