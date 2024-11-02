В Турции на НПЗ произошел взрыв, сообщают СМИ

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Турции на нефтеперерабатывающем предприятии прогремел взрыв.Об этом сообщают местные издания.По данным агентства Anka, взрыв произошел на предприятии TÜPRAŞ в Измите (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., турецкая компания, управляющая четырьмя нефтеперерабатывающими заводами).На место ЧП отправлено множество бригад экстренных служб. Над территорией, судя по опубликованным кадрам, поднимается дым.Причина взрыва пока неизвестна.