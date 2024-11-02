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В Турции на НПЗ произошел взрыв, сообщают СМИ

15.54 Вторник, 5 ноября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Турции на нефтеперерабатывающем предприятии прогремел взрыв.

Об этом сообщают местные издания.

По данным агентства Anka, взрыв произошел на предприятии TÜPRAŞ в Измите (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., турецкая компания, управляющая четырьмя нефтеперерабатывающими заводами).

На место ЧП отправлено множество бригад экстренных служб. Над территорией, судя по опубликованным кадрам, поднимается дым.

Причина взрыва пока неизвестна.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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