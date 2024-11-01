На миллион рублей станет богаче автор памятника кинорежиссёру Балабанову в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

У талантливых и творческих людей появился шанс стать богаче на один миллион. Именно такую сумму обещают выплатить автору лучшего проекта памятника известному кинорежиссёру Алексею Балабанову.О том, что установку памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге одобрили чиновники, стало известно ещё в начале сентября. С того момента в СМИ даже стали появляться эскизы памятника, которые выдавали чуть ли не за утверждённый проект. Но, судя по тому, что Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений екатеринбургской мэрии объявил конкурс на лучший проект, с окончательным вариантам статуи кинорежиссёра пока не определились.Заявки на конкурс принимают до 1 декабря. Соискателями могут стать скульпторы, дизайнеры, архитекторы, а также студенты высших учебных заведений, учащиеся по специальностям «дизайн», «архитектура», «декоративно-прикладное искусство». Проект может быть и от группы авторов. Для приёма заявок работает электронная почта idea@ekadm.ru.Как поясняет официальный портал Екатеринбург.РФ, первый этап конкурса закончится 19 декабря, когда жюри конкурса определит 10 финалистов. У избранной десятки будет время до 2 февраля 2025 года изготовить макет скульптуры. А в конце февраля жюри выберет лучший макет и назовёт победителя. Премиальный фонд конкурса составляет 1 миллион рублей.Кинорежиссёр Алексей Балабанов является одним из самых ярких кинематографистов пост-советской России. Каждый из его фильмов если не становился культовым у зрителя, то как минимум вызывал повышенный интерес у критиков и организаторов фестивалей. А начинал свой творческий путь Балабанов на Урале, на Свердловской киностудии. Пространство перед центральным входом в киностудию и послужит площадкой для установки нового памятника.