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Окей, гугол. Доктора наук впервые услышали про ундециллион из судебных новостей

16.50 Суббота, 9 ноября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Слово «ундециллион», ставшее знаменитым благодаря российскому правосудию, на наш взгляд, будет претендовать на число года.

Как математики используют ундециллион (не рублей, такого они даже представить не могут)? Оказалось, что и слова такого они не слышали, даже в университетах.

По крайней мере, так нам ответили несколько человек с высшим математическим образованием.

На прошлой неделе стало известно, что общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google достигла двух ундециллионов рублей.


Например, выпускник УрГУ 2009 года программист Дмитрий Костров говорит, что ему в работе редко приходится сталкиваться с числами больше триллиона. Само слово «ундециллион» он, как и большинство россиян, узнал из СМИ. «Математически записать это число можно как 10е36», — говорит Дмитрий.

По словам доцента департамента математики, механики и компьютерных наук УрФУ Дмитрия Чирикова, число 10 в 36 степени может применяться в компьютерной физике, например, для изучения траектории движения молекул. «Как для программиста, для меня важно, чтобы число мог обрабатывать компилятор, например, вещественный тип double на C и С++ не должен превышать 1E+308 (10 в 308 степени). Если это так, то с этим числом можно работать», — говорит преподаватель, ранее защитивший кандидатскую диссертацию по специальности теоретическая физика. Об ундециллионе кандидат наук… тоже не слышал.

Может быть, о нем знают доктора? «Я тоже это число услышал от органов власти впервые», — говорит доктор физико-математических наук Андроник Арутюнов. Впрочем, по его словам, представление о том, что математика — «это про числа», является стереотипом.

«Мне, как математику, вообще числа больше 10 не особо-то и нужны. Если мы говорим об этом числе (об ундециллионе — прим. ред.) с математической точки зрения, то это довольно бессмысленно. В математике, конечно, иногда встречаются огромные константы. Например, в доказательстве гипотезы Гольдбаха была константа 10 в степени 6 846 168. И это уже “слишком много"», — говорит доктор наук.

Он добавил, что есть ещё несколько способов записи грандиозных чисел. «Например, нотация Кнута. Так что, если российские законодатели захотят из воздуха нарисовать числа побольше, то я бы советовал им почитать про число Грехэма* и прочие такие штуки», — говорит Андроник Арутюнов.

В целом, по его мнению, появление в новостной повестке «ундециллиона» выглядит как клоунада. «А само число, видимо, результат запавшего нуля на клавиатуре», — считает математик.

Не найдя ответа у математиков, мы (о, нет) погуглили. Есть целые системы наименования больших чисел. И что-то нам подсказывает, что термины из этой системы редко использует вообще кто бы то ни было. Например, следующие в списке за ундециллионом — дуодециллион, тредециллион, сильно дальше кваттуортригинтиллион, септентригинтиллион и, наконец, унквадрагинтиллион. Одному представителю Кремля, который не смог произнести слово ундециллион, комментируя журналистам штрафы для Google, стоило бы ознакомиться со списком заранее. Учитывая прогрессию.

А вообще, на взгляд гуманитария, вся эта система больше похоже на филологические упражнения в словообразовании. Кстати, а что об ундециллионе думают филологии?

Профессиональный корректор с математическим образованием Марина Лихоманова называет подобные словообразования «монстрами», а количество нулей — «непотребным».

«Вот буквально ни для чего не нужное (громадному большинству людей) количество нулей. Считать такими числами в обозримом пространстве, в обиходе — просто нечего. Есть очень узкие области в математике, где нужны эти числа. Возможно, при решении задач комбинаторики с большим количеством элементов», — говорит Марина.

Абсурда добавляют и разные толкования. «Например, у секстиллиона — два (!) варианта касаемо количества нулей. Есть две шкалы больших чисел — короткая шкала, с шагом в три нуля, и длинная, с шагом в миллион. Но некоторые несоответствия в этих таблицах, похоже, мало кого заботят, потому что числа эти просто не употребимы», — говорит Марина Лихоманова.

Впрочем, рано делать выводы, ведь, помимо штрафов, есть ещё и налоги, подумалось нам…

«Слово это узнал, как и вы, из судебных новостей. Хотелось бы, чтобы обогащение нашего словаря происходило из иных источников», — резюмировал доктор филологических наук профессор Леонид Быков.

И с этим трудно не согласиться. Ведь, если учитывать прогрессию, штраф для Google, как полагают учёные, вполне может дорасти до не менее знаменитого числа гугол**. Такая вот ирония судь… судов.

* Число Грэма «в невообразимое количество раз больше, чем другие хорошо известные большие числа, такие, как гугол». Вся наблюдаемая вселенная слишком мала для того, чтобы вместить в себя обыкновенную десятичную запись числа Грэма, следует из открытых источников.

** Гугол — число, единица со 100 нулями. Название компании Google происходит от этого слова.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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16:50 Окей, гугол. Доктора наук впервые услышали про ундециллион из судебных новостей
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