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В Свердловской области в октябре сократилось число заявок на поиск пропавших
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
С наступлением осени и похолодания количество обращений в поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Свердловской области уменьшилось. В октябре добровольцы отряда получили 86 заявок на поиск пропавших (в сентября таких заявок было 119), большинство из которых завершилось благополучно — найдены живыми 65 человек. В одном случае был найден погибший, а ещё 11 человек до сих пор не найдены. Также среди заявок в октябре была одна, где удалось установить личность человека, у одного человека были найдены родные, а также один запрос передали в программу «Жди меня».
Осенние холода традиционно снижают активность в лесных поисках. Как отмечают в «ЛизаАлерт», с наступлением холодов поисковые операции чаще проходят в черте города, где вероятность заблудиться меньше. Это позволяет отряду сосредоточиться на развитии своих навыков и подготовке к следующему «высокому» сезону, который начнётся с весны.
С ноября по май волонтёры отряда «ЛизаАлерт» упор в отряде делается на обучение, улучшение своих навыков, изучение нового.
Осенние холода традиционно снижают активность в лесных поисках. Как отмечают в «ЛизаАлерт», с наступлением холодов поисковые операции чаще проходят в черте города, где вероятность заблудиться меньше. Это позволяет отряду сосредоточиться на развитии своих навыков и подготовке к следующему «высокому» сезону, который начнётся с весны.
С ноября по май волонтёры отряда «ЛизаАлерт» упор в отряде делается на обучение, улучшение своих навыков, изучение нового.
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