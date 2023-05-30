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В Турции полиция задержала 59 человек на памятной демонстрации
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В центре Стамбула в среду прошла демонстрация в память о десятой годовщине событий в Гези-парке.
Запланированная акция прошла мирно на площади Таксим, однако затем переросла в стихийный митинг и шествие. Люди вышли на пешеходную улицу Истикляль, выкрикивая политические лозунги. В результате столкновений с полицией были задержаны 59 человек, пишет турецкое агентство DHA.
Среди участников акции были семьи погибших и пострадавших в результате массовых волнений 2013 года, которые начались в конце мая. Тогда несколько сотен человек вышли на акцию протеста в центре Стамбула, они выступили против вырубки деревьев и строительства в парке Гези, который расположен на площади Таксим. В парке планировалось построить ТРЦ и подземные транспортные развязки.
Акции переросли в масштабные антиправительственные протесты по всей стране, с разной интенсивностью они продолжались до августа. Турецкие СМИ сообщали, что в ходе столкновений с полицией за все время волнений погибли четыре человека, около восьми тысяч получили ранения.
Запланированная акция прошла мирно на площади Таксим, однако затем переросла в стихийный митинг и шествие. Люди вышли на пешеходную улицу Истикляль, выкрикивая политические лозунги. В результате столкновений с полицией были задержаны 59 человек, пишет турецкое агентство DHA.
Среди участников акции были семьи погибших и пострадавших в результате массовых волнений 2013 года, которые начались в конце мая. Тогда несколько сотен человек вышли на акцию протеста в центре Стамбула, они выступили против вырубки деревьев и строительства в парке Гези, который расположен на площади Таксим. В парке планировалось построить ТРЦ и подземные транспортные развязки.
Акции переросли в масштабные антиправительственные протесты по всей стране, с разной интенсивностью они продолжались до августа. Турецкие СМИ сообщали, что в ходе столкновений с полицией за все время волнений погибли четыре человека, около восьми тысяч получили ранения.
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