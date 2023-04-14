Возрастное ограничение 18+
Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, которые содержат «ЛГБТ-пропаганду»
Россия и мир
Фото: скрин документа
Роскомнадзор утвердил критерии, по которым в сети будет определяться так называемая «ЛГБТ-пропаганда». Ресурсы, которые содержат такие сведения, попадут в единый реестр запрещенной в РФ информации и будут заблокированы.
Семистраничный документ был опубликован на портале правовой информации еще 17 апреля.
В списке критериев, которые определяют информацию, как «пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, педофилию и смену пола», восемь пунктов.
1. Информация, которая убеждает «в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок». Сюда относится любое одобрение и положительная оценка таких отношений. В том числе пропагандой может считаться «формирование положительного образа» людей, которые состоят в таких отношениях.
2. Информация, которая формирует «искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».
3. Информация, которая оправдывает отказ от «традиционных» отношений в пользу «нетрадиционных».
4. Информация, которая вызывает «интерес к нетрадиционным отношениям» и меняет негативное восприятие таких отношений на положительное. В том числе «путем навязывания сведений».
5. Информация, которая объясняет преимущества «нетрадиционных отношений» над «традиционными».
6. Информация, которая формирует положительное отношение к смене пола. Здесь речь в том числе об оправдании «допустимости смены пола» и «отказа от своей природной половой принадлежности».
7. Информация о преимуществе смены пола.
8. Информация о «привлекательности и допустимости сексуальной связи с несовершеннолетними».
Добавим, что в документе также прописаны другие критерии для оценки запрещенной информации, которая касается способов самоубийства, детской порнографии и изготовления наркотиков.
Приказ вступит в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.
Семистраничный документ был опубликован на портале правовой информации еще 17 апреля.
В списке критериев, которые определяют информацию, как «пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, педофилию и смену пола», восемь пунктов.
1. Информация, которая убеждает «в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок». Сюда относится любое одобрение и положительная оценка таких отношений. В том числе пропагандой может считаться «формирование положительного образа» людей, которые состоят в таких отношениях.
2. Информация, которая формирует «искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».
3. Информация, которая оправдывает отказ от «традиционных» отношений в пользу «нетрадиционных».
4. Информация, которая вызывает «интерес к нетрадиционным отношениям» и меняет негативное восприятие таких отношений на положительное. В том числе «путем навязывания сведений».
5. Информация, которая объясняет преимущества «нетрадиционных отношений» над «традиционными».
6. Информация, которая формирует положительное отношение к смене пола. Здесь речь в том числе об оправдании «допустимости смены пола» и «отказа от своей природной половой принадлежности».
7. Информация о преимуществе смены пола.
8. Информация о «привлекательности и допустимости сексуальной связи с несовершеннолетними».
Добавим, что в документе также прописаны другие критерии для оценки запрещенной информации, которая касается способов самоубийства, детской порнографии и изготовления наркотиков.
Приказ вступит в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Мама воспитанника закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о половом насилии над детьми
14 апреля 2023
14 апреля 2023