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Во Франции на фоне выступления Макрона на улицы вышли сотни протестующих
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Телевизионное выступление президента Франции Макрона, оправдывающего пенсионную реформу, вызвало очередную волну протестов в стране.
В Париже незадолго до речи президента демонстранты начали стучать ложками по кастрюлям и сковородкам, которые принесли с собой. Несколько сотен человек собрались перед ратушей, затем возникли стихийные митинги в разных районах, в которых, по оценке властей, приняли участие около двух тысяч человек, пишет Le Monde. Пожарные потушили 16 «мусорных» пожаров.
В Ренне, Лионе, Марселе, Нанте, по разным оценкам, на улицы вышли от 700 до 800 демонстрантов.
Политики, несогласные с реформой, заявили, что президент в своем выступлении попытался оправдать «кражу двух лет свободы» и что «кастрюли звучат точнее», чем речь главы государства.
В понедельник вечером профсоюзы выпустили совместное заявление, в котором говорится, что президент «до сих пор не понял гнева страны». Профсоюзы объявили 1 мая днем «массовой народной мобилизации» против пенсионной реформы.
В Париже незадолго до речи президента демонстранты начали стучать ложками по кастрюлям и сковородкам, которые принесли с собой. Несколько сотен человек собрались перед ратушей, затем возникли стихийные митинги в разных районах, в которых, по оценке властей, приняли участие около двух тысяч человек, пишет Le Monde. Пожарные потушили 16 «мусорных» пожаров.
В Ренне, Лионе, Марселе, Нанте, по разным оценкам, на улицы вышли от 700 до 800 демонстрантов.
Политики, несогласные с реформой, заявили, что президент в своем выступлении попытался оправдать «кражу двух лет свободы» и что «кастрюли звучат точнее», чем речь главы государства.
В понедельник вечером профсоюзы выпустили совместное заявление, в котором говорится, что президент «до сих пор не понял гнева страны». Профсоюзы объявили 1 мая днем «массовой народной мобилизации» против пенсионной реформы.
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