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Посольство Швеции в России сообщило о возобновлении приема заявлений на визу
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Накануне шведское посольство в России сообщило возобновлении приема заявлений на визу в Швецию. Подать документы можно в визовых центрах.
Ранее, 16 января, посольство приостанавливало прием документов у россиян по техническим причинам.
*принадлежат Meta**, которая запрещена в РФ, признана экстремистской организацией
** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей (в том числе Facebook* и Instagram*) на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
«Мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global»,
– указывает посольство на своей странице в социальной сети Facebook*.
Ранее, 16 января, посольство приостанавливало прием документов у россиян по техническим причинам.
*принадлежат Meta**, которая запрещена в РФ, признана экстремистской организацией
** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей (в том числе Facebook* и Instagram*) на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
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