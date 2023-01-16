Посольство Швеции в России сообщило о возобновлении приема заявлений на визу





– указывает посольство на своей странице в социальной сети Facebook*. «Мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне шведское посольство в России сообщило возобновлении приема заявлений на визу в Швецию. Подать документы можно в визовых центрах.Ранее, 16 января, посольство приостанавливало прием документов у россиян по техническим причинам.