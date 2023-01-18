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Российские врачи исправили 13-летнему подростку тяжёлую деформацию позвоночника

11.39 Вторник, 24 января 2023
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Врачи отделения травматологии и ортопедии РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России исправили 13-летнему Мурату тяжёлую деформацию позвоночника, успешно проведя сложную операцию по коррекции кифосколиоза.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе больницы, мальчик наблюдался в РДКБ клинике уже давно. Из-за особенности его заболевания – синдрома Протея – его лечением занимались специалисты самых разных профилей и отделений.

«Это очень редкое генетическое заболевание: в мировой литературе описано не более 200 случаев. Оно проявляется в виде гипертрофических разрастаний различных тканей организма. У Мурата произошли такие разрастания мягких тканей спины и лица, существенно деформировался лицевой скелет и позвоночник»,

– объяснил кандидат медицинских наук Андрей Пантелеев, хирург-вертебролог отделения травматологии и ортопедии.



Фото: пресс-служба РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России


Проблемы с позвоночником начали беспокоить Мурата около двух лет назад. Именно тогда у мальчика стал прогрессировать кифосколиоз, так как для подобных деформаций характерно развитие в подростковом возрасте из-за второго скачка роста.

«К нам он поступил с уже существенным искривлением позвоночника. Кифотическая деформация грудного отдела составляла более 100 градусов, а сколиотическая – более 90 градусов в грудном и поясничном отделах. Отмечались нарушения походки, а совокупность этих и других проблем пациента, связанных с основным диагнозом, сильно влияла на его качество жизни»,

– рассказал хирург.


Несмотря на то, что специалисты отделения травматологии и ортопедии РДКБ обладают большим опытом хирургической коррекции деформаций позвоночника, в этой ситуации оперативное вмешательство было технически сложным. Хирурги непрерывно работали на протяжении семи часов. Успех операции зависел от отработанного на практике подхода к лечению подобных состояний.

По словам Пантелеева, на текущий момент в мировой литературе описано лишь два случая хирургического лечения сколиоза на фоне синдрома Протея, при этом, в обоих случаях деформации были менее выраженными.


Фото: пресс-служба РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России


Главная сложность была в том, что степень деформации уже была очень тяжёлой. Из-за выраженных гипертрофических изменений позвонков хирургам пришлось прибегнуть к обширной остеотомии задней колонны – селективной резекции костных структур: суставов, дужек, остистых отростков позвонков. Это позволило добиться адекватной мобилизации позвоночника в области искривления.

Также была проведена торакопластика, резекция трех ребер с целью достижения удовлетворительной деротации на вершине грудной клетки и улучшения возможностей адаптации органов грудной клетки в послеоперационном периоде.

Установленная металлоконструкция получилась достаточно протяжённой: от третьего грудного (Т3) по четвертый поясничный (L4) позвонок. Хирурги постарались сохранить подвижность двух сегментов в нижнепоясничном отделе, чтобы уменьшить степень ограниченности физических возможностей пациента в будущем, отмечают в пресс-службе больницы.

«Дополнительно провели спондилодез: на протяжении фиксации был уложен костный аутотрансплантат, полученный в ходе остеотомии и торакопластики. В течение нескольких месяцев послеоперационного периода этот материал консолидируется, формирует мощный костный блок вокруг металлоконструкции и снижает на неё нагрузку, обеспечивает большую стабильность»,

– добавил специалист.



Фото: пресс-служба РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России


После операции Мурат быстро активизировался и восстанавливался. Хирургам удалось добиться невероятных результатов в коррекции: угол кифотической деформации был снижен до 60 градусов, а сколиотических — до 40-50 градусов, обеспечен удовлетворительный баланс позвоночника в сагиттальной и фронтальной плоскостях.

Металлоконструкция в определенной степени ограничивает подвижность позвоночника пациента. В зоне фиксации мобильность минимальна: он не может сгибаться. Однако мальчик уже может заниматься спортом, в том числе кататься на велосипеде.

Андрей Пантелеев также отмечает, что несмотря на успешность операции основное заболевание мальчика до сих пор представляет большую неоднозначность.

«Из-за его редкости и все ещё малой изученности почти невозможно достоверно прогнозировать дальнейшие проявления. В будущем пациента ожидает долгий путь лечения и большое количество операций – нам необходимо устранить нестабильность коленных суставов и провести операции на стопах, чтобы полностью восстановить нормальную походку, а челюстно-лицевые и пластические хирурги планируют пластику тканей лица и костей черепа. Тем не менее, со стороны позвоночника осложнений уже не будет: металлоконструкция обеспечивает его фиксацию в оптимальном положении и предотвращает риски прогрессирования деформации и сопутствующих нарушений функции внутренних органов»,

– подытожил специалист.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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