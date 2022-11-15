Экс-губернатор Хабаровского края Фургал объявил голодовку в знак протеста против действий суда
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал объявил голодовку в знак протеста против действий судьи, пишет телеграм-канал SOTAvision.
По информации телеграм-канала, который был создан в поддержку Фургала, экс-губернатор заявил, что готов начать голодовку, поскольку его право на защиту нарушено.
По данным SOTAvision, сегодня завершилось следствие, на прошедшем заседании судья прекратил стадию представления доказательств стороны защиты. При этом у защиты остались свидетели и ходатайства. Однако суд объявил следующую стадию дополнений без выяснения мнения сторон, не дав адвокату предоставить доказательства.
В телеграм-канале «Штаб Фургала» сообщается, что судья отклонил почти все ходатайства защиты и почти всех свидетелей (а те, что были одобрены, как утверждается, не найдены судом).
Фургал находится в Лефортово больше двух лет, его подозревают в организации убийств предпринимателей, создании ОПГ и семи эпизодах мошенничества. Свою вину он не признает.
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