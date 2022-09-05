Полиция проверяет канал Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Полиция Москвы проверяет один из каналов Ксении Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних (6.21 КоАП РФ), пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Заявление в ОВД на прошлой неделе написал некий гражданин.«Мужчина попросил проверить публикации на канале журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Полиция проводит проверку», — сообщил собеседник агентства.Собчак в своих каналах пока не комментировала эту информацию.