Полиция проверяет канал Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Полиция Москвы проверяет один из каналов Ксении Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних (6.21 КоАП РФ), пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Заявление в ОВД на прошлой неделе написал некий гражданин.
«Мужчина попросил проверить публикации на канале журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Полиция проводит проверку», — сообщил собеседник агентства.
Собчак в своих каналах пока не комментировала эту информацию.
Заявление в ОВД на прошлой неделе написал некий гражданин.
«Мужчина попросил проверить публикации на канале журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Полиция проводит проверку», — сообщил собеседник агентства.
Собчак в своих каналах пока не комментировала эту информацию.
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